“Un tono caritativo que no es necesario” e “ingrata institucionalidad”: las duras cartas de los cercanos a Patricio Manns

Entre los colegas y amigos de Patricio Manns no sólo existe preocupación por su estado de salud y su futuro inmediato, luego que fuera intervenido esta mañana en una clínica de Viña del Mar -por complicaciones de su diabetes- y de haber perdido a su esposa, Alejandra Lastra, quien falleció ayer en la madrugada en el mismo recinto asistencial producto de un cáncer al colon.

Además de la lógica aflicción, entre los cercanos al autor de Arriba en la cordillera existe también cierta inquietud y molestia, tanto por algunas de las reacciones que ha generado el actual estado del cantautor y escritor de 83 años, como por su reciente omisión en la entrega de los Premios Nacionales de Música y Literatura, donde Manns fue postulado.

A través de una carta firmada a título personal, Francisco Sazo (Congreso), Jorge Coulon (Inti-Illimani) y Roberto Márquez (Illapu) agradecieron las muestras de generosidad y cariño que ha recibido el artista en los últimos días, algo que, en sus palabras, comprueba “el enorme, profundo y generoso cariño que Chile y sus creadores sienten por Patricio Manns y su monumental obra”.

Eso sí, los tres firmantes recalcan que esta reacción “inmediata y masiva”, además, “nos invita a una seria reflexión acerca de las prioridades de nuestra sociedad y nuestro estado”, en alusión a la reciente entrega de los Premios Nacionales de Música y de Literatura, que este año recayeron en la soprano y académica Myriam Singer y en el poeta Elicura Chihuailaf, respectivamente.

“Sin duda muchos lamentamos que una figura de su calibre no haya sido galardonado con un premio nacional”, expresan los músicos en la misiva. “En eso coincidimos con la frustración de muchos frente a lo que consideramos una falencia antigua de nuestra institucionalidad. Ante eso, la mejor respuesta es esta explosión de cariño y apoyo popular que demuestra que los premios importantes no los otorgan solo las instituciones”.

Pero además de criticar a “esta ingrata institucionalidad”, como sostienen en la carta, Sazo, Coulon y Márquez también hacen un llamado -sin destinatario específico- para “quitarle a esta solidaridad un tono caritativo que no es necesario ni está a la altura de una figura de la magnitud histórica y artística de Manns”.

En ese sentido, los músicos aseguran que el autor de El cautivo de Til Til “no está ni ha estado abandonado, su hospitalización y el tratamiento de Alejandra se ha hecho, como hicieron siempre, en la clínica Reñaca por elección de ellos”. Y junto con invitar a celebrar la “obra magnífica” de uno de los impulsores de la Nueva Canción Chilena, piden que “por favor no cometamos la ofensa de llegar con él a nada cercano a la compasión, no es justo y no es necesario”.

Las preguntas de Redolés

El músico y escritor Mauricio Redolés, quien impulsó la candidatura de Manns al Premio Nacional de Literatura 2020, también se sumó al debate epistolar y a través de un mensaje publicado en sus redes cuestionó el criterio del jurado a cargo del galardón.

Haciendo un guiño a la letra de Playa Girón, de Silvio Rodríguez, Redolés comienza su carta preguntándose: “Compañeres poetes: tomando en cuenta los últimos sucesos / de los premios nacionales de la poesía / y las enfermedades de los poetisos / quisiera decir, me urge: / ¿qué tipo de criterio o de descriterio se deben usar para premiar desde el poder?”.

“Hacer un guiño a quien representa su cooperativa / o sea una forma de vivir la vida desde su género o desde su etnia / sin tomar en cuenta la poesía o la calidad de toda una vida (*) ¿Qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades?”, agrega en la publicación.

Ya en la postulación formal que presentó al jurado, en agosto pasado, Redolés expuso que “si no se le entrega el Premio Nacional de Literatura a Patricio Manns este año 2020, cuando este agosto él ha cumplido 83 años de creativa vida, se va a cometer una gran injusticia solo comparable a la ausencia de Premio Nacional de Literatura a Vicente Huidobro o a María Luisa Bombal”.

Con todo, en su carta el autor de Bello Barrio dice que espera que "en 2 años más, por su inmenso aporte a la literatura, gane Patricio Manns el Premio Naciona