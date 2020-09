Xavier Ortiz: fiscalía confirmó la causa de muerte del ex Garibaldi

Se conoció oficialmente la causa de muerte del cantante y actor Xavier Ortiz, ex integrante del grupo mexicano Garibaldi. De acuerdo a lo señalado hoy por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la causa de muerte del también cirujano dentista fue asfixia mecánica por ahorcamiento.

Así lo anunció este miércoles en conferencia de prensa Guillermo Flores, director general de investigaciones especializadas de la Fiscalía.

Según la autoridad, el resultado de la necropsia indica de manera contundente que su muerte se produjo a causa de una asfixia mecánica por ahorcamiento, vale decir, se corrobora con los hallazgos preliminares que se tuvieron el día del levantamiento del cuerpo.

Xabier Ortiz

Tal como reportó Culto el pasado lunes 7 de septiembre, Xavier Ortiz fue encontrado muerto ese mismo día por su hermana Olga Ortiz. En los hechos, cerca de las 13:15 horas de ese día, su hermana se presentó en el domicilio del cantante en Guadalajara y lo encontró con un cinturón en el cuello y colgado desde una escalera.

Olga Ortiz llamó al número de emergencias para reportar un suicidio.

La despedida

A través de su cuenta de Twitter, la hermana del ex Garibaldi, Olga Ortiz, comentó preliminarmente que el hombre de 48 años había cometido suicidio porque se encontraba deprimido a causa de varios factores.

“Muy a mi pesar te digo que se suicido (sic), estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa”, reza el mensaje en la red social.

Paty Manterola y Xavier Ortiz

Hoy, el ex Garibaldi fue despedido en dos ceremonias privadas por familiares y amigos en la ciudad de Guadalajara, donde residía.

Según reportan medios mexicanos, participaron Carissa de León, exesposa del actor, y su hijo de 8 años.

También estuvo presente su amigo y ex compañero de banda, el diputado Sergio Mayer, quien acompañó al hijo de Xavier.

“Estuve con él. Le dije que su papi me había dicho que fuera a decirle cuánto lo amaba, le dije que siempre que necesitara platicar algo me marcara y me viera como un amigo, como era amigo de su papá”, dijo el diputado que el lunes confirmó la muerte de Xavier Ortiz.