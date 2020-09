A los 36 años muerte Alien Huang, actor y cantante taiwanés

El cantante, actor y empresario taiwanés Alien Huang falleció a los 36 años. Según consignó la policía local, el artista fue encontrado la mañana de este miércoles 16 de septiembre, al interior de su residencia en Beitou en Taipei.

Si bien la causa de muerte no se ha informado oficialmente, y aún se está a la espera de una declaración de su representante, los medios locales han proporcionados diversos detalles que -como señalamos anteriormente-, no han sido corroborados.

Según Apple Daily Taiwan, Huang vestía una camiseta pero no ropa interior en el momento de su muerte, y se encontraron manchas de sangre en el suelo. United Daily News, en tanto, agregó que el cuerpo de Huang fue encontrado tirado en el pasillo fuera del baño, con la tina llena de agua y el aire acondicionado encendido, según el informe. No se encontraron drogas, alcohol ni señales de entrada forzada.

De acuerdo a la información proporcionada por cámaras de seguridad, Huang regresó solo a su casa el martes 15 de septiembre a las 19.15 horas. El padre de Huang llegó a la casa alrededor de las 11 horas de la mañana y encontró a su hijo en el suelo inmóvil. Inmediatamente llamó a la policía.

El último registro de Huang en redes sociales fue una story de Instagram en la que se muestra jugando con un perro el 15 de septiembre.

Alien Huang fue miembro de la banda japonesa HC3, y también de la banda taiwanesa Cosmo. Huang -también conocido como Xiao Gui o Little Ghost- además se desempeñó como actor en las cinta películas Din Tao: Leader of the Parad y Actuando por amor, pero ante las cámaras destacó -más que por el cine- por sus roles en dramas de televisión y shows de variedades, como 100% Entertainment con Show Lo y Mr. Player con Jacky Wu.

En 2008, Huang también creó su propia marca de ropa: Alien Evolution Studio, la que sigue en circulación.

Huang es la tercera celebridad asiática que muere a la edad de 36 años en tres días consecutivos. Se informa que la actriz japonesa Ashina Sei falleció a causa de un suicidio suicidio el 14 de septiembre. Y la actriz coreana Oh In-hye fue rescatada de un intento de suicidio, pero finalmente murió en el hospital.