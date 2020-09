“Hemos vuelto del abismo”: escucha lo nuevo de Cómo Asesinar a Felipes

El golpe de drum machine deja espacio a un acorde de Marcos Meza, extecladista de la banda, entre sintetizadores de Seba Bala y Gallardo que construyen un colchón sonoro para el fraseo de Koala Contreras.

“Es la continuación del final de Naturaleza Muerta”, dice el experimentado rapero y voz de CAF sobre “Hemos vuelto del abismo”, el nuevo sencillo del grupo. “El comienzo de algo o basado en el cambio de un estado o ambiente a otro”.

A pocos meses de hacerse del premio Pulsar al Mejor disco del 2019 por su disco anterior, Naturaleza Muerta (2019), CAF presenta hoy MMXX (Potoco Discos/Koolarrow Records, 2020), un nuevo peldaño dentro de una carrera que ya supera la década.

El anuncio incluye un par de remixes que formarán parte de y MMXX The Remixes, un segundo disco a cargo de un ecléctico grupo de renombrados productores como Mad Professor, Toy Selectah, Scientist, Gigante Sound e integrantes de Faith No More, Sepultura y Napalm Death.

Los remixes de “Hemos vuelto del abismo”, el single que la banda santiaguina presenta hoy, corren por cuenta de Mixhell, proyecto de la productora y DJ Layma Leyton e Iggor Cavalera, baterista fundador de Sepultura, que puedes oír a continuación:

Y un segundo remix del mítico productor de dub Scientist.