Warner realizará una maratón con los pilotos de sus 25 series más icónicas

Este año Warner Channel cumple un cuarto de siglo, y decidió celebrarlo a lo grande.

Con un amplio portafolio de series -entre comedia, drama y acción-, decidieron festejar con una maratón de pilotos de sus 25 series más icónicas.

Friends, The Big Bang Theory, Alf, The West Wing, E.R., Gossip Girl, The Fresh Prince of Bel-Air, Full House, Gilmore Girls y muchas otras; emitirán su primer episodio para conmemorar el aniversario.

La maratón está programada para el sábado 26 de septiembre a partir de las 07.45 am.

Programación

Supergirl

Arrow

Flash

Everwood

The West Wing

Mom

Animaniacs

Alf

Young Sheldon

Gossip Girl

The O.C.

The Middle

E.R.

Riverdale

Gilmore Girls

Smallville

Lois & Clark: The New Adventures of Superman

Full House

Two And A Half Men

The Fresh Prince of Bel-Air

Friends

The Big Bang Theory

The Vampire Diaries

Supernatural

The 100