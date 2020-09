Lady Bird: las tiernas cartas de Greta Gerwig para conseguir las canciones de Justin Timberlake y Alanis Morissette

Era agosto de 2017 cuando Greta Gerwig filmó la que -hasta ahora- sería su último trabajo como actriz en la cinta Jackie de Pablo Larraín, y tenía entre manos un proyecto personal que marcaría su debut como directora.

El libreto, escrito por ella misma, narra la historia de una joven de Sacramento, California, llamada Christine de nacimiento, pero autodeminada “Lady Bird”, quien busca su propio camino una vez terminado su último año escolar, en medio de los conflictos con su madre, y las desilusiones amorosas.

Para el reparto, Gerwig eligió a la Saoirse Ronan en el rol protagónico, Timothée Chalamet como interés amoroso de Lady Bird -tras su trabajo en la alabada Call me by your name-, y Laurie Metcalf (madre de Sheldon en The Big Bang Theory) como la madre de Christine.

Si bien Gerwig asegura que no es una cinta biográfica, sí se desarrolla en la ciudad natal de la directora, y se utilizaron sus anuarios y antiguas fotografías para identificar la estética de la cinta. Así mismo, la música tampoco sería elegida al azar.

Greta Gerwig quiso incorporar aquellas canciones que resonaban en su memoria evocando a su adolescencia. Justin Timberlake, Alanis Morissette y Dave Matthews eran algunos de los artistas que Greta quería escuchar en su película, y decidió escribirles personalmente.

En conversación con Seth Meyers en noviembre de 2017, cuando promocionaba el estreno de Lady Bird en cine tras su debut en el Festival Telluride en Colorado, la directora desclasificó las misivas que redactó con completa honestidad y sencillez solicitando autorización para usar las canciones que tanto quería en Lady Bird.

La primera, dirigida a Justin Timberlake, pide permiso para usar “Cry me a river”.

Querido Señor Timberlake,

Quiero decir, ¿Qué puedo decir? Usted es Justin Timberlake. Fue la banda sonora de mi adolescencia. Su fama corresponde con mi incómoda pubertad. Entre *NSYNC y su trabajo en solitario, cada año de mi crecimiento fue definido por su sonido. Creo que no sería una adulta de no ser por ti.

Escribí y dirigí una cinta llamada Lady Bird, protagonizada por Saoirse Ronan. Es una historia ambientada en su último año escolar, entre el otoño de 2002 y el otoño de 2003. Su álbum Justified fue lanzado ese año, y se adueñó de ese año. Recuerdo haber estado en la cafetería almorzando y que alguien la reprodujo para mí en un discman y quería escucharlo de nuevo, inmediatamente y tan fuerte como sea posible. Inmediatamente después de la escuela, fui a Tower Records y compré tanto el CD como el cassette porque mi automóvil no tenía reproductor de CD.

“Cry me a river”es la canción que amaría poner en la película. Es sensual y hosca e infecciosa -lo que “Gimme Shelter” debe haber provocado en los niños de los 60. Es una canción que instantáneamente te hace sentir cool y sexy cuando la reproduces. Transmite lo genial. La canción comenzaría a sonar cuando nuestra heroína, Lady Bird, llega a una fiesta en la casa de la chica más popular de su escuela. Lady Bird intenta seducir a su objeto de deseo, Kyle, que tiene la confianza que solo un adolescente tiene. Lo encuentra leyendo en la piscina, y concreta su deseo cuando se besan apasionadamente. La canción sonaría mientras el ambiente se calienta junto a la cama de bronceado, que obviamente la chica popular tiene en su casa.

Sé que no soy la primera mujer que enloquece por su música, y sé que no seré la última. Pero puedo decir con certeza que nadie estará más feliz, más honrada o más emocionada por tener su canción en mi película. Cómo desearía poder decirle a mi yo adolescente que ocurriría esta como adulta.

Muchas gracias por su consideración, realmente significa el mundo para mí.

Tu fan sincera,

Greta Gerwig.

La segunda, con Dave Matthews como destinatario, solicita autorización para el uso de “Crash into me” en dos escenas del filme.

Estimado Señor Dave Matthews,

Amo su música. Sus álbumes fueron los primeros CD que compré. Hice que mi padre me llevar a ver su banda presentarse cuando vinieron a Sacramento. Apagaba todas las luces de mi habitación, me acostaba en el suelo y ponía “Before these crowded streets” en un loop e imaginaba que era como estar enamorado, estar en un viaje de carretera, tener una aventura salvaje, crear arte, ser una persona en el mundo. Creo que cuando se es adolescente, la música es la forma en la que imaginas el futuro. Siempre pareciera que la vida ocurre en otro lugar, y definitivamente no a uno, así que es través del arte, que intentar conectar con un mundo más grande.

La canción “Crash into me” fue y es la canción más romántica. Es sincera, amada, tierna y épica. En mi película, Lady Bird, es usada dos veces. Primero en un momento de corazones rotos y dolor adolescente. Luego, es usada en el punto de no retorno de nuestra heroína, interpretada por Saoirse Ronan, en la que decide ser ella misma, declara que ama la canción y lo que realmente le importa en la vida. Se me hace imposible imaginar la película sin la canción.

Adjunto las páginas del guión en que se usa la canción, pero si tienes dudas, me encantaría conversar contigo en mayor profundidad.

Muchas gracias por considerar mi solicitud, y por leer esta carta. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y decirle a mi yo de 16 años que vendría este momento -ella nunca me creería-, pero para ser sincera, mi yo de 32 años tampoco puede creerlo.

Sinceramente,

Greta Gerwig.

La tercera, dirigida a Alanis Morissette, pide permiso para usar “Hand in my pocket”.

Querida Señorita Morissette,

He sido fan suya toda mi vida. El primer cassette que tuve fue Jagged Little pill. Escuché “Perfect” una y otra vez en mi living, memoricé las letras, y sentí que estaba escrita para mí. Recuerdo que llevé ese cassette a una pijamada donde todas reprodujimos nuestras canciones favoritas. Yo puse “Hand in my pocket” porque mi madre me dijo que “perfect” podría ser muy densa para una pijamada de 5 grado. Vi la cinta DOGMA porque leí que usted interpretaba a DIos, lo que calzaba perfectamente conmigo.

Lady Bird, la película que escribí y que pronto comenzaré a dirigir, es sobre el último que uno pasa en casa, en la escuela secundaria. Es una historia de crecimiento, y se ambienta a comienzos de los 2000. La música es muy importante para construir este mundo, y su música me ayudó a definir toda mi adolescencia.

La canción “hand in my pocket” está escrita en las etapas preliminares de la cinta. Cuando estaba ensayando con la actriz principal, Saoirse Ronan, me dijo que la primera película en la que actuó, ella cantó “Ironic”. En caso que quieras verla, aquí está ella como una niña pequeña, haciendo un cover al estilo de Weird Al.

Muchas gracias por considerar esta solicitud, y gracias por toda la música que hizo. Lograste que muchas chicas sintieran que podían hacer lo que quisieran.

Sinceramente,

Greta Gerwig

Lady Bird está disponible en Netflix.