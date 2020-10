“The Pink Phantom”: la canción de Gorillaz junto a Sir Elton John

Con sus característicos lentes estrafalarios y una traje fucsia intenso, Sir Elton John se sienta al piano y comienza a interpretar sus versos de “The Pink Phantom”, la colaboración con Gorillaz para el proyecto Song Machine.

Pero no lo vemos de la forma en que acostumbramos. El video está protagonizado por una versión animada del cantautor británico, quien en 2019 llevó su autobiografía al cine como Rocketman.

No es el primero -ni será el último-. Su antecesor fue el también inglés, Robert Smith de The Cure, y entre los siguientes colaboradores están St. Vincent y Beck.

Sir Elton John y Gorillaz no son los únicos. El rapero 6LACK también participa del sencillo que fue creado completamente a distancia.

“Damon [Albarn] se acercó y me pidió que hiciera algo y la forma en que la canción resultó es simplemente genial", dijo Elton John a través de un comunicado recogido por Rolling Stone. "Yo estaba en el estudio de Londres y él estaba en el otro extremo de Devon, pero incluso remotamente fue un proceso muy atractivo y creativo”.

“Siempre me ha gustado Damon porque abarca muchos tipos diferentes de música”, agregó el hombre de “Tiny dancer”. “Tiene sus dedos en tantos pasteles, y aunque ha logrado tanto, nunca se queda quieto creativamente. Está constantemente avanzando y abrazando lo nuevo, lo cual es admirable y raro. Siempre está trabajando, siempre está haciendo algo”, añadió.

“[Damon] Ha hecho tanto para promover la música de todo el mundo, de África, de China, que la gente no había escuchado antes y realmente lo admiro. Siempre he sido un fan de Gorillaz, de todos modos, así que cuando me pidió que hiciera una pista de Gorillaz, fue una obviedad. Estoy muy, muy feliz de que eso haya sucedido”, confesó el cantautor.

Escucha a continuación la colaboración de Gorillaz con Elton John y 6LACK, “The Pink Phantom”: