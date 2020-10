John Lennon: homenaje en el Empire State y un nuevo álbum compilatorio

John Lennon, integrante de The Beatles, se mudó a Nueva York en 1971 junto a la artista conceptual y esposa, Yoko Ono. Tras pasar por otras dos residencias, finalmente la pareja se estableció en el edificio Dakota, en la Calle 72, frente al emblemático Central Park.

Al principio, al artista le fue difícil adaptarse a la metrópoli. Sin embargo, con el avance de los meses se fue mezclando con la ciudad. “Me encanta Nueva York, es la ciudad más intensa. No he estado en todas partes, pero es la ciudad más agitada del mundo”, le dijo al cronista Geoffrey Giuliano en su libro Lennon in America (2000).

Después de que la banda británica se disolvió, y durante casi una década, Lennon fue uno de los residentes más insignes de La Gran Manzana, ciudad donde pasó sus últimos años: compuso discos como solista, vivió su relación con Ono y la primera infancia de su segundo hijo Sean, y fue asesinado en diciembre de 1980.

Si el autor de “Imagine” siguiera vivo, hoy estaría de cumpleaños —lee acá un especial por los 80 años del músico—. Para homenajearlo, el icónico Empire State Building se iluminó de color azul cielo con un signo de paz blanco rotando sobre su mástil en la noche neoyorkina, rememorando la cruzada contra la violencia y la guerra que lideró el ex Beatle durante los últimos años de su vida.

El Empire State recibió la visita de su hijo Sean —que nació el mismo día que su padre—, y Yoko Ono, quienes protagonizaron el homenaje al oprimir el interruptor e iluminar el icónico edificio.

Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes

El propio edificio se alineó en este homenaje con la discográfica Universal Music Group, la cual publicará un nuevo álbum con canciones de Lennon: Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes, producido por el menor de sus hijos y Ono, que eligieron los 36 remasterizados sencillos que contiene el compilatorio.

El recopilatorio Gimme some truth ya se encuentra disponible en una amplia variedad de formatos digitales y físicos, que incluye una caja de edición Deluxe de 2 CDs junto con un Blu-ray de audio que contendrá las mezclas definitivas en calidad de estudio.

En La Gran Manzana, Lennon compuso y grabó varios de sus álbumes individuales, como Mind Games (1973) y Walls and Bridges (1974), además de las colaboraciones con su esposa Ono, entre las que se encuentran Sometime in New York City (1972) y su álbum de estudio Double Fantasy (1980).