De Friends a Jon Hamm: los mejores cameos en Curb Your Enthusiasm

Larry David es un nombre que, si no te suena conocido, de seguro reconoces el título de su más famosa creación: Seinfeld. O quizás la comedia que produjo a partir de sus propias experiencias: Curb your Enthusiasm.

Si aún así no tienes -al menos- una vaga idea de quién es o sus trabajos más reconocidos, realmente no estás muy al día con la televisión estadounidense de humor. Y está bien. No somos quién para juzgar. Además que nunca es tarde para ponerse al día con cualquiera de las dos series mencionadas.

Sin embargo, haremos hincapié en Curb your Enthusiasm por dos motivos: primero, es la historia protagonizada por su mismo creador -Larry David-, y segundo: con 10 temporadas emitidas, este 2020 cumple 20 años desde el estreno de su primer episodio.

Para celebrar su aniversario de dos décadas, en Culto recordamos los cameos más icónicos, los que contaron con estrellas invitadas que van desde el elenco de Friends al protagonista de Mad Men, Jon Hamm.

Jon Hamm

Wanda Sykes

Stephen Colbert

David Schwimmer

Mel Brooks

Ben Stiller

Shaquille O’Neal

Michael J. Fox

Elizabeth Banks y Damon Wayans Jr.

Steve Coogan

Mila Kunis

Jonah Hill y Sean Penn

Fred Armisen

Vince Vaughn

El elenco de Seinfeld

Isla Fisher

Curb your Enthusiasm está disponible en HBO GO.