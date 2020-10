Vitrina: Camila Moreno, Dua Lipa, Cazzu y más

Con un ingente flujo de música y productos culturales que aparecen regularmente, a menudo se hace difícil decidir uno para empezar. Por ello, cada semana, Culto ofrece una lista con algunas novedades interesantes.

Camila Moreno - “Hombre”

El cancionero popular chileno sobre el estallido social suma una nueva mirada. En el primer aniversario del 18-O, enmarcado por el plebiscito nacional, Camila Moreno presentó un nuevo sencillo titulado “Hombre”, una composición cuya letra habla en tono de crítica.

Por cierto, hay video. Pero con el habitual gusto por la artista por la narración transmedia -que impulsó su webserie “X y M”-, el trabajo se desarrolló en el formato de animación, con el aporte de los estudiantes del colectivo Taller de Animación Ojo Chile, quienes desarrollaron cada animación a mano.

En el clip, Moreno comparte créditos la directora Niles Atallah. Además, en la producción están la Fundación Centro de Cine y Creación, y los integrantes del colectivo Diluvio Cine, responsables, por ejemplo de la película La casa Lobo.

Cazzu - “Gatita Gangster”

La “jefa del trap” presenta un nuevo sencillo, que la reúne con el puertorriqueño Ñengo Flow. Se trata de la canción “Gatita Gangster”, con la que vuelve a sus sonoridad más conocida, tras explorar en el r&b con su álbum Una niña inútil.

El trabajo también cuenta con un videoclip filmado en forma simultánea entre Buenos Aires y Miami durante octubre, bajo la dirección de Facundo Ballve. En el clip, que tiene tres escenarios, ambos artistas cantan sus partes de forma separada.

Además, Cazzu fue nominada por primera vez al Grammy Latino en la categoría Mejor Nuevo Artista. Un logro significativo, si es que consigue llevarse el gramófono dorado, en la ceremonia que se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2020 en la ciudad de Miami.

Sharon Jones & The Dap-Kings - “In the bush”

Si Amy Winehouse y Adele fueron las figuras más globales del revival del soul en el nuevo milenio, hubo una voz que mereció mayor atención. Se trata de la fallecida Sharon Jones, una mujer que trabajaba de guardia penitenciaria, quien grabó su primer álbum en 2002, a los 46 años, para el sello Daptone, el que reúne a varios artistas que trabajan el R&B de viejo cuño.

Pero su voz, poderosa, continúa sonando pese a su muerte en 2016, a causa de un cáncer. El nuevo album Just Dropped In (To See What Condition My Rendition Was In), es una colección de versiones grabadas por la cantante, tomadas del catálogo de algunos artistas que van desde Stevie Wonder a Janet Jackson.

Lo interesante del registro, es que podemos escuchar a Jones en diferentes registros, desde las baladas con sabor a Motown (como “It hurts to be alone” de The Wailing Wailers), hasta formatos más cercanos al disco en el sencillo “In the bush”, original de Musique, que probablemente hasta ella misma bailó en alguna discoteca a finales de los setentas.

Dua Lipa & Angèle - “Fever”

La belga Angèle y la inglesa Dua Lipa

Responsable de uno de los buenos discos de 2020 con su Future Nostalgia, la británica Dua LIpa lanza un nuevo sencillo, esta vez junto a la belga Angèle, conocida por canciones como “Balance ton quoi” y “Tout Oublier”, quien canta sus partes en francés.

En “Fever”, una canción inédita que no había sido incluida en sus lanzamientos anteriores, la cantante desarrolla su habitual propuesta de pop bailable, que se va desplegando a medida que avanza entre los sintetizadores y los ritmos, que a momentos hasta sugieren un cierto cruce con la música urbana.

Por cierto, el sencillo tiene un videoclip grabado en Londres. Y como buenas estrellas de la era millenial, las artistas compartieron algunas imágenes del rodaje en su respectivas cuentas de Instagram.

Sobre lo nuevo de The Kills, Arctic Monkeys, Rage Against the Machine, puedes leer sus respectivas entradas.