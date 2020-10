Stardust: biopic de David Bowie estrena su tráiler

Tras escuetas pistas y una polémica oposición por parte de la familia del aludido, Stardust, la cinta que busca retratar a David Bowie durante la época que vio nacer a Ziggy Stardust; publicó su tráiler oficial.

Con Johnny Flynn (Lovesick) en el rol principal, la biopic fue dirigida por Gabriel Range a pesar de la negativa de Duncan Jones -hijo de Bowie- para ceder los derechos de las canciones.

Jones escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy bastante seguro de que nadie ha dado los derechos musicales para NINGUNA biopic. Yo lo sabría”. Luego agregó que no niega que se esté trabajando en una película sobre Bowie, pero sí asegura que no tendrá sus canciones.

“No estoy diciendo que la cinta no se haga. Honestamente no lo sé. Lo que estoy diciendo es que, tal como está, este filme no tendrá nada de la música de mi padre, y no puedo imaginar que eso cambie. Si quieren ver una biopic sin su música o la bendición de su familia, depende de la audiencia”, dijo Jones.

La producción siguió adelante, creando un filme que muestra al Bowie de 24 años intentando hacerse un nombre en el mercado musical estadounidense.

“David antes de Bowie. Johnny Flynn interpreta al icónico rockero en Stardust, que cuenta la historia de un joven Bowie en una encrucijada musical y la creación de uno de sus alter-egos más queridos. Protagonizado por Jenna Malone y Marc Maron, Stardust llegará a los cines y servicios on-demand el 25 de noviembre", anunciaron desde IFC Films.

Según informó Variety a comienzos de octubre, la cinta debutó a mediados de mes en el Festival de Cine de Roma, y selló un acuerdo con la distribuidora I Wonder para la difusión de la película en salas de cine.