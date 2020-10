Jennifer Lopez y Armie Hammer protagonizarán la cinta Shotgun Wedding

Jennifer López acumula una treintena de películas, ha participado en varias series de televisión, lanzó ocho álbumes de estudio, y sigue acumulando títulos a su portafolio.

La mujer de “Jenny from the block” y Armie Hammer serán la pareja protagonista de Shotgun Wedding, una comedia romántica que dará un giro hacia la acción bajo la dirección de Jason Moore (Pitch Perfect, tres episodios de Dawson’s Creek).

López, quien viene de protagonizar Hustlers -cinta que le valió una nominación a los Globos de Oro y una comentada ausencia en las postulaciones de los Oscars-; encarna a Darcy, quien está a punto de casarse con Tom, interpretado por Armie Hammer (Call me by your name).

Tanto Darcy como Tom enfrentan las dudas y presiones familiares de cara al importante compromiso, lo que se vuelve aún más angustiante cuando la boda completa sufre un intento de secuestro.

Con Lionsgate como casa fílmica, y Ryan Reynolds como productor, tiene un guión a cargo de Mark Hammer (Amor a segunda vista, Skins) y Liz Meriwether (New Girl, Amigos con derechos).

“El irresistible magnetismo de Jennifer y Armie, tanto separados como juntos, les hace la pareja perfecta para esta comedia de acción”, dijo Erin Westerman, presidenta de producción de Lionsgate, a través de un comunicado.

“Ambos son actores increíblemente divertidos que también cumplen en la acción, pero lo que diferencia a esta película es la manera en la que su contagiosa química domina la pantalla. No puedes quitar los ojos de ellos”, añadió Westerman.

Por ahora, no se ha informado una fecha de estreno para Shotgun Wedding.