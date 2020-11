Michael J. Fox y el momento más oscuro de su vida: “Sentí que todo era arrepentimiento y dolor"

Michael J. Fox, actor de 59 años conocido por protagonizar la saga Volver al futuro, prepara un libro, su cuarto escrito de memorias, que justamente juega con el nombre de la franquicia que lo lanzó a la fama: No time like the future.

En su obra incursiona en temas complejos que han marcado su vida los últimos años: el diagnóstico de Parkinson de 1998, una dura caída que lo golpeó a nivel físico y emocional, una riesgosa cirugía, su dinámica familiar en estos tiempos complejos y su entrada a la vejez.

En entrevista con la revista People, quien encarnó a Marty McFly relató cómo sintió que el optimismo que lo caracterizaba escapaba de sus manos, y cómo logró recuperarlo.

En 2018, un tumor en la columna de Fox crecía rápidamente. No era canceroso, pero le causaba tanto dolor, que el moverse era todo un desafío. “Me dirigía a la parálisis si no me operaban”, dijo el actor.

El tumor “estaba contrayendo la médula [espinal], por lo que tenían que tener mucho cuidado al extirparlo para que no hicieran más daño”, explicó Fox a People sobre el arriesgado procedimiento.

Todo salió bien en el quirófano. Duranto cuatro meses, Michael J. Fox tuvo que seguir un tratamiento para volver a caminar. Creyó que lo peor ya había pasado, hasta que fue de vacaciones con su familia a Martha’s Vineyard y decidió volver solo a Nueva York para filmar un cameo en una cinta de Spike Lee.

La mañana del rodaje, el actor se cayó en la cocina y se quebró el brazo. “Ese fue definitivamente mi momento más oscuro. Simplemente exploté. Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando que llegara la ambulancia, y pensé :‘Esto es lo más bajo que he llegado'. Fue cuando cuestioné todo. ‘No puedo poner una cara radiante ante esto. No hay un lado positivo, no hay ventajas. Esto es solo arrepentimiento y dolor’", dijo sobre los sentimientos que lo embargaron.

Sintiéndose incapaz de superar la situación, llegó a un punto en el que se cuestionó la capacidad de motivar o dar esperanza a otras personas. “El Parkinson, mi espalda, mi brazo... no me sirvió mover la aguja en el índice de sufrimiento en comparación con lo que atraviesan algunas personas. Pensé, ‘¿Cómo puedo decirle a esta gente que ponga la frente en alto, que mire el lado bueno, o que todo va estar bien?'".

Según relata el actor en conversación con People, fue el apoyo de su familia, sumado a una terapia de muchas horas de televisión de los 70, lo que poco a poco lo hizo recuperar su alegría.

“El optimismo está realmente arraigado en la gratitud. El optimismo es sostenible cuando sigues volviendo a la gratitud, y lo que sigue es la aceptación. Aceptar que esto ha sucedido y aceptarlo por lo que es. No significa que no puedas esforzarte por cambiar. No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, simplemente ponlo en su debido lugar. Luego, ve cuánto tiene para prosperar el resto de su vida, y podrás seguir adelante".

Michael J. Fox, quien cumplirá 60 años en junio de 2021, dice que tiene “el optimismo de un hombre de 60 años” y se dedica a pasar tiempo con sus hijos -Sam (31), las gemelas Aquinnah y Schuyler (25), y Esmé (19)- y su esposa, Tracy Pollan.

“No es que no fuera sincero antes, pero mi gratitud es más profunda ahora, por haber atravesado los momentos más oscuros”, dice. “Mi vida ahora es tranquila, y de hecho la estoy pasando muy bien. La gente no me cree, pero amo la vida. Amo estar con mi familia", aseguró el actor.

No time like the future será publicado el 17 de noviembre.