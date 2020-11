Tras quince años System of a Down lanza dos nuevas canciones

Aunque se mantuvieron en giras, desde hace quince años que la banda System of a Down no publicaba material nuevo. Esta jornada ese período llegó a su fin, pues los californianos han dado a conocer dos nuevas canciones.

Se trata de “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”, dos composiciones que se mantienen en la línea musical histórica del grupo, es decir, no se tratan de algún giro en su carrera. Más bien pueden ser una continuación de sus últimos lanzamientos, los discos Hypnotize y Mezmerize, ambos publicados en 2005.

El hecho que gatilló el sorpresivo regreso del grupo a los lanzamientos fue la situación actual de Armenia, país del cual son originarios varios de los integrantes del cuarteto. En un comunicado explican que ambas canciones “hablan de una guerra terrible y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia”.

“La agresión e injusticia perpetradas contra el pueblo armenio en Artsaj y Armenia por Azerbaiyán y Turquía es una violación de los derechos humanos y un crimen de guerra -explica el cantante Serj Tankian en el texto-. Todos en System nos damos cuenta de que esta es una batalla existencial para nuestra gente, así que esto es muy personal para nosotros”.

“El momento de hacer esto es ahora, ya que juntos, los cuatro tenemos algo extremadamente importante que decir como una voz unificada”, agregan.

Las canciones, escritas y compuestas por el guitarrista Daron Malakian, están disponibles para su compra en la tienda de merchandising de la banda (en vinilo single de 7 pulgadas), además de Bandcamp y Amazon. Los músicos aseguran que las ganancias se destinarán para ayuda humanitaria. “Proporcionarán ayuda crucial y desesperadamente necesaria y suministros básicos para los afectados por estos actos horribles”.

Este lanzamiento supone un momento de encuentro del grupo, que pese a mantenerse en giras, ha sostenido diferencias públicas por el hecho de no componer material nuevo, e incluso por sus posiciones políticas; el cantante Serg Tankian es un firme opositor al gobierno de Donald Trump, mientras el baterista John Dolmayan no oculta su adhesión a la figura del polémico mandatario.

"Le envié un mensaje de texto -explica Tankian-, 'no importa cómo nos sentimos el uno por el otro, no importa qué problemas persistan en el pasado, debemos dejarlos de lado porque esto es más grande que System of a Down y más grande que todos nosotros…. Tenemos que hacer algo para apoyar a nuestra gente “, explica Dolmayan sobre la decisión de grabar y lanzar las nuevas pistas”.

Escucha las dos nuevas canciones a continuación.