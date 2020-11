La docuserie que retrata a Reagan como precursor de Trump

The Reagans, la nueva docuserie de Showtime consistente en cuatro episodios, debutará este domingo 15 de noviembre con un relato que -a pesar de narrar sucesos de hace 50 años- no parecen estar tan alejados de lo que Donald Trump realizó como Presidente de Estados Unidos los últimos cuatro años.

Dirigida por Matt Tyrnauer, -quien anteriormente realizó documentales sobre Valentino, Studio 54 y Roy Cohn -asesor legal de Trump-; relata por medio de entrevistas, archivos de prensa, documentos y testimonios, cuál es el lugar que Reagan ocupa en la historia de un país dividido por las ideologías políticas y el racismo.

Entre los años 30 y 60, Ronald Reagan destacaba por su voz seductora y un carisma que las cámaras parecían amar. No es coincidencia que se desempeñara como locutor de radio y actor de varias cintas que hacían de Ronald un rostro reconocido, y de Reagan un apellido famoso.

Por esos años, era difícil imaginar que llegaría a ser Presidente de Estados Unidos. No por nada En Volver al futuro ironizan con este hecho cuando Marty intenta convencer al Doc Brown de que viene del futuro. “¿Y quién es el Vicepresidente? ¿Jerry Lewis?”, dice incrédulo el excéntrico científico cuando McFly le dice que el presidente es Reagan.

Pero más allá de su mención en la cultura pop y de su pasado en la pantalla grande, Ronald Reagan fue el Presidente Nº40 de Estados Unidos entre 1981 y 1989, tras presidir el Sindicato de Actores, cooperar con el Senador Joseph McCarthy en el Comité Parlamentario de Actividades Antiamericanas (tiempo durante el cual incluso delató a colegas por ser comunistas), y un periodo de ocho años como Gobernador de California.

¿Fue Ronald Reagan un conservador de buen corazón que rehizo el gobierno y merece su posición como un ícono querido del Partido Republicano? ¿O fue un actor glorificado que ganó las elecciones con un atractivo racista codificado para los votantes blancos, preparando el escenario para el ascenso del presidente Trump?

Esas son las interrogantes que, a juicio de The New York Times, Matt Tyrnauer pretende responder con su serie documental.

“A partir del segundo episodio de The Reagans, queda claro dónde Tyrnauer -quien comenzó su carrera como asistente junior en política demócrata antes de dedicarse a la redacción de revistas y la dirección de documentales- posiciona a Reagan en la tensa historia de la raza y la política de la nación. El episodio comienza con imágenes de Reagan de 40 años en Mississippi, dando su apoyo a los ‘derechos de los estados’ en una feria del condado llena de votantes blancos”, detallan en The New York Times.

El documental explora la infancia de Reagan en Illinois, sus años en Hollywood y las habilidades que aprendió como actor (como la sonrisa brillante y su personalidad afable) que lo convirtieron en un poderoso candidato a la presidencia.

“La razón por la que quería hacer esto era para mostrar cómo Reagan, de muchas maneras, allanó el camino para Trump, y el Partido Republicano que ahora ha caído en manos de Trump”, dijo Matt Tyrnauer en una entrevista desde su casa en Beverly Hills.

“Realmente pensé que era muy importante demostrar que el Partido Republicano, ciertamente después de la década de 1950 y desde la era del movimiento y ajuste de cuentas por los derechos civiles de este país, ha estado en el lado equivocado de la historia. Y Reagan estaba justo en el centro de eso”, dijo el realizador una semana antes de que se anunciara el triunfo de Joe Biden en las recientes elecciones.

¿Qué similitudes tuvo Reagan con Trump?

El documental muestra que “la ley y el orden” era un concepto recurrentemente mencionado por Reagan, así como su eslogan de campaña “Make America Great Again”. ¿Les suena familiar?

“Es sorprendente observar los paralelismos entre una estrella de cine y una estrella de telerrealidad, quienes supieron llamar la atención del público estadounidense y de los medios de comunicación”, apuntan en NYT.

Otro punto clave es lo que los políticos estadounidenses denominan “dog-whistle” (silbato para perros), consistente en usar una suerte de lenguaje en código para conseguir el apoyo de un sector, sin el repudio de sus opositores. En el documental se plantea que Reagan fue usuario del “dog-whistle” para dirigirse a una audiencia particular de votantes blancos.

Sin embargo, Tyrnauer incluye también las opiniones de quienes consideran que Reagan no era un republicano al que se pueda asemejar Trump. “Para mí, Reagan es el anti-Trump”, dijo la semana pasada Lou Cannon, ex reportero del Washington Post y biógrafo de Reagan. “Si miras la presidencia de Reagan, no ves una carrera de incitación racial. No es una reputación justa”.

“Reagan era uniformemente cortés, agradable y decente con la gente. Trump, por su forma de actuar, nos ha hecho ver que la decencia humana en un líder político es importante. En segundo lugar, fue un transigente. Siempre decía que estaba dispuesto a tomar media hogaza. Consiguió aprobar la legislación gracias a eso”, añadió Cannon.

Tyrnauer construye su tesis con entrevistas a miembros sobrevivientes de la Casa Blanca de Reagan, familiares, periodistas de la época, historiadores, clips de noticias contemporáneos y raras imágenes de archivo de películas.

También participan figuras importantes del mundo de Reagan como James Baker -jefe de personal de Reagan-, George Shultz -el secretario de Estado-, y Colin Powell -el asesor de seguridad nacional-. El hijo de los Reagan, Ron Jr., es una voz prominente en toda la docuserie.

Sobre la esposa del expresidente, Nancy Reagan, en tanto, la serie la retrata como una jugadora poderosa y manipuladora que fue esencial para el éxito de su marido.

Quizás lo más sorprendente en este paralelismo que se plantea entre Reagan y Trump, es la presencia del Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Mientras Trump debió enfrentar el coronavirus, Reagan vio aumentar los casos de Sida, una pandemia que significó uno de los mayores fracasos de su administración. “Estaba muy frustrado al ver una catástrofe emergente y él no quería tener nada que ver con eso”, dice Fauci en el documental.

“Lo que busco son las cosas oscuras o los ángulos que nunca viste”, dijo Matt Tyrnauer sobre su obra.

The Reagans debuta el domingo 15 de noviembre en Estados Unidos, por Showtime.