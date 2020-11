Desde Cerati hasta los Stones: festival In-Edit revela su cartelera completa

La organización del festival In-Edit acaba de anunciar todas las películas que serán parte de la cartelera de su décimo sexta versión. Esta se hará vía streaming y expondrá más de 30 filmes, entre ellos, títulos que se estrenarán por primera vez en Sudamérica, tales como la historia de la primera esposa de Johnny Cash en My Darling Vivian (2020) y las vidas de ex miembros de The Rolling Stones en Life and Death of Brian Jones (2019) y Bill Wyman: The Quiet One (2019).

Pero esta nueva edición no solo contará con clásicos del rock, también estará presente la música electrónica en nombres como Ibiza: A Silent Movie (2019) de Julien Temple, el cual se sumerge en la isla mediterránea y en los motivos que la llevaron a convertirse en una sede mundial de fiestas y DJs británicos. Además se mostrará Sisters with Transistors (2020), un documental narrado por Laurie Anderson que reivindica el rol de la mujer en el género desde sus inicios.

Se transmitirán obras que varían desde la batalla de Kate Nash contra una industria musical dominada por hombres en Underestimate the girl (2018) hasta las grabaciones caseras de los últimos cinco años de vida de Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, en All I Can Say (2019).

Junto con ello, estarán Swans: Where Does A Body End? (2019) sobre la mítica banda experimental y Un hombre alado (2020), cinta que expone la visión creativa y las obsesiones del argentino Gustavo Cerati.

Los espacios emblemáticos tampoco se quedan fuera de esta edición. Rockfield: The Studio On the Farm (2020) cuenta la historia de un recinto de grabación en los campos de Gales, en donde se trabajaron temas como “Wonderwall” de Oasis y “Bohemian Rhapsody” de Queen, además de composiciones de artistas como Black Sabbath, The Stone Roses, Coldplay y Simple Minds.

Entre las producciones nacionales más llamativas se encuentra Joya: Nueva ola de la música urbana en Chile (2020), el cual explora el género del trap a través de seguimientos a nombres como Gianluca, DrefQuila, Pablo Chill-E, Cease, Young Cister, Polimá WestCoast, Princesa Alba y Lizz. Además del cortometraje Makiza: Hijos de la rosa de los vientos (2019) que relata la historia de una de las agrupaciones clave en la historia del rap chileno y que tuvo a Ana Tijoux, Seo2, Cenzi y DJ Squat entre sus filas.

El festival se transmitirá vía streaming entre el 2 y el 8 de diciembre y la mayoría de su catálogo podrá ser visto de manera gratuita. Asimismo, también habrá charlas y paneles de discusión con cineastas como Sebastián Lelio y el músico Carlos Cabezas.

En caso de realizarse eventuales funciones en formato presencial, la organización de In-Edit lo anunciará los días cercanos al evento, mientras tanto, puedes revisar la programación completa y comprar abonos en el siguiente link: inedit.cl