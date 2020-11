“Oscuro, gótico, más contemplativo”: Zero Kill lanza Lapsus, su cuarto álbum de estudio

Tras presentar los singles “Santa Fe” junto a Marilina Bertoldi y “¿Cuánto Más Soportás?” con La Maurette, Zero Kill presenta oficialmente su cuarto álbum de estudio: Lapsus.

La banda liderada por Benito Cerati produjo un total de nueve canciones con una fuerte presencia de colaboraciones. Entre Hilda Lizarazu, Paula Maffia, Lucy Patané, Sobrenadar, Hein Qui y Marina Fages, destacan también Richard Coleman y Fernando Nalé, colaboradores históricos de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Descrito como un disco “oscuro, gótico, más contemplativo”, presenta una lírica crítica y romántica con melodías que oscilan entre el new wave, trip hop y grunge. Entre las influencias que Cerati hijo ha mencionado en sus redes sociales, están I Feel Cream de Peaches y “Tabú” de Gustavo Cerati.

“Lapsus es más monocromático, más oscuro, más pesadito, clautrofóbico te diría, lo contrario a Unisex”, dijo Benito Cerati en conversación con Mario Mengoni en el programa Discorama.

“Creo que es mi disco más romántico, más desolador y más romántico a la vez”, explicó sumando a The Cure y Siouxsie and the Banshees, dos bandas “muy oscuras y góticas, pero que hablan de amor” entre sus inspiraciones.

En simultáneo con el lanzamiento de Lapsus en plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer, Zero Kill estrenó el videoclip de “$$$ (Dame Má$)” con Marina Fages. Un registro dirigido por Diego Stickar, quien se influenció por los filmes de terror con estética goth.

Según explicó la banda a través de un comunicado, el video de la canción busca relatar el proceso de purificación de demonios internos.

Zero Kill presentará su álbum Lapsus en un show en vivo que será transmitido vía online. El concierto tendrá lugar en el Niceto Club (Buenos Aires, Argentina), el domingo 6 de diciembre a las 22 horas.

“Desde cualquier parte del mundo”, anuncia la banda de Benito Cerati para un recital que promete ser “más teatral y en sintonía con este nuevo material”.

Las entradas se pueden adquirir en nicetotickets.com.ar