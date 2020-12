Una selección de películas de In Edit se podrá mirar hasta el fin de semana

hace 38 minutos

Blind Melon

Son nueve películas, algunas disponibles solo para abonados y otras cuyo visionado está liberado. En la selección destacan títulos como All I can say, sobre Shannon Hoon el fallecido vocalista de Blind Melon; o Sisters with Transistors, sobre las mujeres pioneras de la música, entre otras.