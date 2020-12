Disney irrumpió en el mercado del streaming en noviembre de 2019 con Disney Plus, y desde entonces, su arremetida es cada vez más agresiva. Pero ojo, agresiva en el sentido de continuar apostando por una mayor expansión global del servicio y contenido original.

A menos de un mes del debut de Disney+ en Latinoamérica, la compañía de entretenimiento celebró el #DisneyInvestorsDay, ocasión en la que hizo un gran anuncio: en 2021 lanzarán Star+, una plataforma que sumará contenido de ESPN y Fox.

Lo que puede parecer la mayor novedad, era apenas el comienzo. A continuación, se dio a conocer una decena de series Marvel y Star Wars, producciones de Nat Geo, películas que prometen ser éxito de taquilla, y proyectos para Hulu.

En Culto hacemos un repaso por los anuncios más importantes.

Star Wars

Rangers of the New Republic: serie ambientada en la misma línea temporal de The Mandalorian.

Ahsoka: serie protagonizada por Rosario Dawson en el papel de la jedi aprendiz de Anakin.

Andor: serie precuela de Rogue One protagonizada por Diego Luna como Cassian Andor.

Obi-Wan Kenobi: Además de Ewan McGregor, Disney confirmó la participación de Hayden Christiansen como Anakin.

The Bad Batch: serie animada ambientada en la época del imperio.

Visions: serie de cortos animados bajo el lente de los mejores creadores de animé del mundo.

Lando: serie protagonizada por Lando Calrissian.

The Acolyte: thriller ambientado en la era de la República.

A Droid Story: la historia del viaje épico de un droide guiado por C3PO y R2D2.

Willow: una historia de Star Wars protagonizada por Warwick Davis.

Rogue Squadron: una producción liderada por Patty Jenkins.

Película sin nombre oficial: Taika Waititi trabaja en un nuevo filme de la saga.

Marvel

Wandavision: las aventuras a través del tiempo a través de la mente de la Bruja Escarlata con Visión como compañero.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness: cinta que trae de regreso a Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, y Xochitl Gomez Dirigida por Sam Raimi.

The Falcon and the Winter Soldier: un serie original protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie.

Black Widow: la historia de Natasha Romanoff protagonizada por Scarlett Johansson.

Loki: serie original protagonizada por Tom Hiddleston.

WHAT IF…?: serie original de la franquicia en formato animado.

Ms. Marvel: nueva serie original con Iman Vellani como Kamala Khan.

Captain Marvel 2: Brie Larson regresa como Carol Danvers.

Hawkeye: Jeremy Renner retoma su rol como Ojo de Halcón.

Eternals: serie original sobre un grupo de héroes.

Moon Knight: la historia de un vigilante que actúa fuera de la ley.

She-Hulk: serie protagonizada por Tatiana Maslany como Jennifer Walters/She-Hulk y Tim Roth como Hulk.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson retomará su papel como Nick Fury.

Armor Wars: una serie protagonizada por Don Cheadle como War Machine.

Guardianes de la Galaxia: un especial de fiestas de fin de año y la serie I am Groot.

Ant-Man and the Wasp, Quantumania: la tercera parte de la entrega será dirigida por Peyton Reed.

Black Panther 2: debutará el 8 de julio de 2022 con el guión y dirección de Ryan Coogler. En homenaje a Chadwick Boseman como T’Challa, no se eligió otro actor, sino que se explorará Wakanda en profundidad.

Los 4 fantásticos: Jon Watts será el director de esta nueva familia.

Disney Originals

The Mighty Ducks, Game Changers: serie protagonizada por Lauren Graham y Emilio Estevez.

Turner & Hooch: Josh Peck protagoniza la hermosa historia de un joven y su fiel amigo canino.

Big Shot: una oda al poder femenino ambientada en el basketball escolar.

The Mysterious Benedict Society: una historia de misterio basada en el best-seller homónimo.

Películas

Indiana Jones 5: LucasFilms trabaja en una nueva secuela protagonizada por Harrison Ford como el arqueólogo y profesor aventurero.

Children of Blood & Bone: la novela de Tomi Adeyemi será llevada a la pantalla grande.

Hocus Pocus 2: secuela de la cinta de Halloween de 1993.

Tres hombres y un bebé: remake protagonizado por Zac Efron, programada para 2022.

Flora and Ulysses: historia protagonizada por una niña fan de los cómics y su aliada ardilla con súper poderes.

Cheaper by the Dozen: remake de la saga homónima protagonizada por Steve Martin, esta vez, producida por Kenya Barris, la persona tras Back-ish.

Diary of a Wimpy Kid: la versión animada de la franquicia live action.

The Ice Age Adventures of Buck Wild: secuela de La Era del Hielo que será protagonizada por las zarigüeyas Crash y Eddie, y la comadreja Buck.

Una noche en el museo: versión animada.

Jungle Cruise: cinta protagonizada por La Roca y Emily Blunt.

El Rey León: una precuela dirigida por Barry Jenkins, con música de Hans Zimmer y Pharrell Williams.

La sirenita: la versión live action confirma a su elenco, el que estará conformado por Halle Bailey (Ariel), Daveed Diggs (Sebastián), Javier Bardem (Rey Tritón), Jacob Tremblay (Flounder), Melissa McCarthy (Úrsula), Jonah Hauer-King (Príncipe Eric) y Awkafina (Scuttle).

Chip and Dale: una versión híbrida entre animación y live action con John Mulaney (Chip) y Andy Samberg (Dale).

Pinocho: versión live action con Tom Hanks dirigida por Robert Zemeckis.

Peter Pan & Wendy: nueva versión que cuenta con Jude Law como el Capitán Garfio y Yara Shahidi como Campanita.

Desencantada: la secuela de Encantada con el regreso de Amy Adams como Giselle.

Sister Act 3: una producción que contará con Whoopi Goldberg.

Nat Geo

Cousteau: un retrato a la vida y obra del explorador Jacques Cousteau.

Genius: nueva temporada enfocada en Martin Luther King Jr.

Secrets of the whales: un documental sobre estos cetáceos que cuenta con la narración de Sigourney Weaver.

A Real Bug’s Life: una mirada de cerca al mundo de los insectos.

America The Beautiful: la historia de Estados Unidos.

Nueva serie de aventuras: Chris Hermsworth protagoniza la nueva serie que explora los límites humanos.

Welcome to Earth: serie dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Will Smith.

Hulu

Only Murders in the building: una producción que reúne a Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez.

The Dropout: la increíble historia de Elizabeth Holmes, quien será interpretada por Kate McKinnon.

Dopesick: un drama protagonizado por Rosario Dawson, Michael Keaton y Peter Sarsgaard.

Nine perfect strangers: serie protagonizada por Nicole Kidman y Melissa McCarthy.

The Handmaid’s Tale: estreno de la cuarta temporada y confirmación de su quinto ciclo.

The Kardashian Jenners: una producción sin nombre -aún- que será protagonizada por una de las familias más famosas de Hollywood.

FX

Nuevas temporadas: Atlanta, American Horror Story, Dave, What We Do in the Shadows, Mayans, Better Things, Snowfall, It’s Always Sunny in Philadelphia y Archer.

The Old Man: serie protagonizada por Jeff Bridgers como un ex agente de la CIA.

American Horror Stories: antología spin-off del universo creado por Ryan Murphy.

Platform: antología creada por B.J. Novak.

Reservation dogs: serie cómica con episodios de media hora sobre cuatro adolescentes nativo-americanos que crecieron en una reserva en Oklahoma.

Y, the last man: serie basada en el cómic homónimo.

Alien: serie basada en la franquicia cinematográfica del mismo nombre.

Shōgun: remake de la saga de James Clavell.