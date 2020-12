Sound of Metal: la joya oculta del streaming y la carta de Amazon en la temporada de premios

Por enfermedad, tope de fechas, disconformidad con los organizadores o –como en todo 2020– pandemia, una banda recurre a sus redes para excusarse frente al cambio de planes con los conciertos programados. Como en el mensaje que redacta Ruben Stone (Riz Ahmed), el baterista del dúo de punk metal Backgammon, que comparte con sus seguidores que “tuvimos que lidiar con una mierda desagradable y seguimos trabajando en ello”.

En el escrito –a la vista durante unos segundos que pueden pasar desapercibidos– promete que pronto volverán a la normalidad y que realizarán los espectáculos pospuestos, como quizá tantos grupos en la historia que intentaron brindar calma hacia afuera pese a la existencia de un huracán interno.

La tragedia es la grave pérdida de audición de Ruben, que primero pasa por una etapa de negación, pero quien no tarda en separarse de su novia, también vocalista y guitarrista de la agrupación, Lou (Olivia Cooke), con la que comparte una vida nómade por Estados Unidos a bordo de una casa rodante.

De los conciertos ante una acotada pero fiel fanaticada, el filme Sound of metal –recién estrenado en Amazon Prime Video– se desplaza a una comunidad rural para sordos donde el músico también puede tratarse los demonios anteriores a su último diagnóstico: fue por años adicto a diversos tipos de drogas, aunque se mantiene sobrio.

En todo momento, la cámara acecha a su personaje principal, al que Ahmed da vida en una poderosa interpretación, quizás el principal motivo por el que se está hablando de la película como una candidata fuerte de cara a la temporada de premios.

IndieWire lo escogió esta semana como la mejor actuación de 2020 en su consulta anual con críticos del mundo, acompañada en el podio por Frances McDormand (Nomadland) y Chadwick Boseman (La madre del soul).

Antes de imaginar cualquier tipo de elogios, el intérprete de Rogue one: Una historia de Star Wars se preparó intensamente durante medio año aprendiendo a tocar batería y el lenguaje de señas estadounidense.

Era la clase de autenticidad que buscaba el largometraje dirigido por el debutante Darius Marder, que también sumó a su elenco a Lauren Ridloff –la actriz que interpretará al primer personaje sordo de las cintas de Marvel, en Eternals– y Paul Raci, otro de los puntos altos de la producción, como el hombre que acoge a Ruben bajo una doctrina que propone que la sordera no es una discapacidad que deba ser corregida con una cirugía, sino que una forma de vida.

Hijo de dos padres sordos, Raci –un actor con 40 años de carrera pero sin un momento de estrellato hasta ahora– celebró el filme: “Los sordos te dirán ellos mismos que están hartos de este retrato prístino de ellos y por eso esta película es tan genial”.

La otra gran virtud de la cinta descansa en la edición y el diseño de sonido, construido como una completa inmersión en el mundo de Ruben. En el marco de una misma escena, el filme puede incluir las conversaciones del ambiente, pero también la manera en que el protagonista percibe su entorno luego de la severa pérdida de audición. Un recurso que termina por hacer inolvidable la experiencia del drama de dos horas.

Creada a partir de una historia del director junto al cineasta Derek Cianfrance (Blue Valentine, I know this much is true), con quien trabajó en el guión de The place beyond the pines, Sound of metal es la clase de película que podría ocupar la carta independiente en la temporada de premios. Pero desde que fue adquirida por Amazon hace un año –tras un debut en el Festival de Toronto en que pasó algo desapercibida– emerge como una aspirante sólida en la carrera por los Oscar.

La plataforma de streaming también tiene sus apuestas en Borat subsequent moviefilm, una aspirante algo más atípica para los galardones de la Academia.

Aunque las posibilidades de Ahmed también están identificadas por algo inédito: luego de haber hecho historia en los Emmy por su rol en la miniserie The night of (HBO), el británico de ascendencia pakistaní se podría convertir en el primer intérprete musulmán en postular al Oscar a Mejor actor. Deberá hacer frente a nombres como Anthony Hopkins y Chadwick Boseman, pero su vibrante interpretación no parece fácil de eludir por los votantes.