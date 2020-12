Mira el tráiler de Un Príncipe en Nueva York 2

Amazon Studios publicó el primer adelanto oficial de Un Príncipe en Nueva York 2 -o Coming 2 America-, y esta vez, no son meras fotografías, sino un teaser con una que otra escena que dan más pistas de esta historia.

Programada para debutar el 5 de marzo a través de Amazon Prime, esta secuela de la cinta original de 1988 nos muestra dos datos importantes de la trama: el primero, es que el Príncipe Akeem está a punto de asumir el trono en reemplazo del Rey Jaffe Joffer, y el segundo es que tiene un hijo desconocido en Nueva York.

Parte importante del elenco original regresará en esta segunda parte. Además de Eddie Murphy y James Earl Jones, también estarán Arsenio Hall, Shari Headley, Vanessa Bell Calloway, John Amos, y Paul Bates

Al reparto se unen Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Teyana Taylor, Nomzamo Mbatha, y Bella Murphy.

El guión fue escrito por Kenya Barris (Black-ish) junto a Barry W. Blaustein y David Sheffield. Craig Brewer, el hombre tras Hustle y Flow, está a cargo de la dirección.

“Después de muchos años de anticipación, estoy encantado de que Un Príncipe en Nueva York 2 esté avanzando oficialmente”, dijo Murphy en una declaración anterior según registra Rolling Stone.

“Hemos reunido un gran equipo que estará dirigido por Craig Brewer, quien acaba de hacer un trabajo increíble en Dolemite [Is My Name], y estoy ansioso por traer todos estos personajes clásicos y queridos de vuelta a la pantalla grande”, dijo el reconocido actor estadounidense.

