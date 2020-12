Soul: “la más extraña e impredecible” película de Pixar y la lección de Miles Davis

Este viernes 25 de diciembre se cumplirá un hecho histórico tanto para el mundo de la animación como para el de las plataformas de streaming. Por primera vez, Pixar estrenará una película fuera de las salas de cine y llevará su reciente éxito directamente al catálogo de Disney Plus en Latinoamérica.

Se trata de Soul (2020), una cinta animada que contó con la dirección de Pete Docter —responsable de filmes como Monsters, Inc., Intensa-Mente y UP: una aventura de altura— en colaboración con Kemp Powers y que recoge la trama de un profesor de música que se transporta desde las calles de Nueva York hacia un universo paralelo, en donde las almas reciben una preparación antes de llegar al planeta Tierra.

Soul

Joe Gardner —interpretado por la voz de Jamie Foxx— es un afroamericano apasionado por el jazz que sueña con convertirse en un distinguido exponente del género en la Gran Manzana, pero justo cuando se le presenta la oportunidad de asistir a una audición para incorporarse a la banda de la destacada saxofonista Dorothea Williams, sufre de un accidente que cambiará completamente sus planes y lo llevará a iniciar una aventura, en la que centrará todos sus esfuerzos para volver al plano humano.

Pero, al igual que en el apoyo mutuo y la reciprocidad que se requiere para tocar en una orquesta, ese viaje no lo hará solo. En esa otra dimensión —conocida como el Gran Antes y habitada por espíritus azules que reciben un número como nombre— conocerá a 22 —interpretada por la voz de Tina Fey— una pequeña almita que tiene una visión tenue del mundo y que desea permanecer en ese purgatorio, debido a que no encuentra un propósito para salir de ahí.

Soul

Frente a aquella situación, el protagonista —quien adopta un aspecto como el de las almas que viven en el más allá— siente que puede inculcarle su amor por la música, esa disciplina que despierta sus emociones más intensas y que lo motiva a levantarse todos los días para moverse entre los ritmos de la ciudad. De esta manera, ambos podrán asentarse en el plano terrenal.

En una entrevista con el sitio oficial de Disney, Docter cuenta que la personalidad de Joe Gardner como un docente carismático y paciente en el trato con sus sus alumnos —carácter totalmente opuesto al de, por ejemplo, Terence Fletcher (J. K. Simmons) de Whiplash (2014)— fue inspirada por una clase magistral en línea a la que asistió, dictada por el emblemático jazzista Herbie Hancock, quien fue miembro del quinteto de Miles Davis en la década del 60.

Miles Davis

Según relató el autor de Sextant (1973), la banda de Davis se encontraba en un tour europeo, en el que interpretaron el tema “So What” del icónico álbum Kind of Blue (1959): “Mientras él tocaba, hice sonar un acorde que estaba totalmente mal. Pensé que había destruido todo, que había reducido la noche a escombros, pero Miles respiró y comenzó a tocar ciertas notas, haciendo que mi acorde sonara bien. No logré entender cómo lo había hecho, pero sonó como algo mágico. Me llevó años comprender realmente qué había sucedido. Yo había juzgado mi error, pero él no, simplemente lo aceptó como algo nuevo que acababa de ocurrir e hizo lo que todo músico de jazz siempre debe intentar hacer, es decir, transformar cualquier elemento que ocurra en un objeto de valor”.

A diferencia de otras películas de la franquicia, tales como Coco (2017) —la cual presenta un ambiente colorido y más cercano a una estética ficticia— Soul destaca por sus gráficas realistas, en donde tanto el movimiento de los objetos como la expresividad de los personajes en el mundo humano se acercan más al trabajo de un reparto actoral que al de una animación tradicional.

Junto con ello, la producción al mando de Dana Murray se preocupó minuciosamente de los detalles estilísticos, hasta el punto en que contrataron a un numeroso equipo de expertos históricos y culturales para que analizaran la credibilidad que da forma a las escenas.

La banda sonora fue compuesta por Trent Reznor —mítico líder de Nine Inch Nails— y Atticus Ross, quienes también estuvieron a cargo de la música de Mank (2020) de David Fincher. Asimismo, también cuenta con el trabajo de Jon Batiste, pianista de Stay Human y músico recurrente en el programa The Late Show with Stephen Colbert de la cadena CBS.

Soul

El juicio de la crítica

Hasta el momento, Soul figura con un 98% de aprobación por parte de los especialistas de Rotten Tomatoes, cifra que posiciona a Soul como el filme más popular entre los estrenos publicados por streaming este año. De la misma manera, las opiniones en la mayoría de los medios internacionales son unánimes en cuanto a su estilo.

El crítico Peter Bradshaw de The Guardian le otorgó una calificación máxima de cinco estrellas y destaca que la animación presenta elementos influenciados por la estética de cineastas como Frank Capra, mezclados con los toque psicodélicos que se popularizaron en la década del 60, “pero la nota clave es puro Pixar: ese intenso, infantil y siempre renovador éxtasis que, dentro de todos nosotros, tiene una existencia secreta e identidad de la que el mundo exterior no sabe nada”.

Además, agrega que “hay una verdadera calidad de Yellow Submarine en la inocente urgencia e idealismo de la obra, hasta el punto en que la lleva al borde de la incoherencia. Eso puede ser a ratos exasperante, pero también realmente cautivador, especialmente en esa cadencia visual en la que Docter y Powers van más allá del final tradicional de Hollywood. Es una película profundamente dulce, feliz y gentil”.

Soul

Vulture comparte esa opinión y define a la cinta de Pixar como “la más extraña e impredecible” de la compañía. “Es caprichosa y atrevida, también más fácil de admirar desde lo abstracto que desde el involucramiento emocional profundo”, detalla el medio, para luego agregar que, aun así, “presenta un estallido tardío de belleza que ablandará hasta al más duro de los corazones”.

Por su parte, tanto The Washington Post como IndieWire destacan al filme por su carácter existencialista, en el que la trama puede resultar compleja para ciertos espectadores, un factor que logra alivianarse con el tono humorístico de producciones como Intensa-Mente.

A pesar de que inicialmente sería estrenada en el Festival de Cannes de este año —el cual, finalmente fue cancelado— Soul ya acumula galardones de asociaciones como Chicago Film Critics, Los Angeles Film Critics e Indiana Film Journalists, mientras que estará disponible en el catálogo de Disney Plus a partir del 25 de diciembre.

Revisa el tráiler a continuación: