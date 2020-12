Vinilos alcanzan su mejor semana de ventas en la historia

En septiembre de este año, The Recording Industry Association of America anunció que, por primera vez desde 1986, las ventas de vinilos superaron a las de CDs con un total de 232,1 millones de dólares recaudados solo en el primer semestre de 2020.

Si bien, el alza en las compras ya era un factor conocido, Billboard acaba de confirmar que la semana pasada se registró el mayor número de ventas de discos en toda la historia. Según detalla la organización, se compraron 1.842 millones de LPs solo en Estados Unidos, la cifra más alta desde que Nielsen/MRC empezó a monitorear los datos en 1991. El récord anterior en esta materia se había presentado solo una semana antes, es decir, entre el 10 y el 17 de diciembre.

En este contexto, el álbum más vendido fue la última entrega de Paul McCartney, titulada McCartney lII (2020), la cual distribuyó 32.000 copias en solo siete días. Pero a pesar de que aquel resultado pueda parecer esperable para un artista tan emblemático como el exbeatle, las estadísticas reflejan que las tiendas de discos indie —generalmente asociadas a corrientes underground— vendieron 733.000 unidades durante esa misma cantidad de tiempo, un factor que también favorece a los nichos musicales.

Junto a títulos clásicos como Abbey Road (1969) de The Beatles, Dark Side of the Moon (1973) de Pink Floyd y Legend (1984) de Bob Marley & The Wailers, hoy también se suman otros como When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) de Billie Eilish, álbum que consiguió un segundo lugar en las tablas del año de su publicación, justo detrás de la duodécima entrega de la banda de McCartney.