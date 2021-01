Muere Sylvain Sylvain, legendario guitarrista de los New York Dolls

Otra celebridad de la era del punk setentero ha muerto. Sylvain Sylvain, guitarrista de los New York Dolls murió a los 69 años a consecuencia de un cáncer que lo afectaba desde hace dos años. La noticia fue confirmada por su esposa Wanda O’Kelley Mizrahi en un comunicado publicado en su página de Facebook.

“Como la mayoría de ustedes saben, Sylvain luchó contra el cáncer durante los últimos dos años y medio”, escribió la viuda. “Aunque luchó con valentía, ayer falleció de esta enfermedad. Mientras lamentamos su pérdida, sabemos que finalmente está en paz y sin dolor. Por favor, suba su música, encienda una vela, haga una oración y enviemos a este hermoso muñeco en su camino“.

En 2019, el músico -cuyo nombre real era Sylvain Mizrahi- reveló que padecía la enfermedad. Para costear una cirugía, inició una campaña de GoFundMe, la que estuvo muy cerca de conseguir la meta de US$80.000. “No he podido trabajar desde el año pasado y tengo más cirugías programadas. ¡Me encanta la vida! Por más dura que haya sido la vida para mí estos dos últimos años, quiero vivir y sé que con tu amor y apoyo tendré la mejor oportunidad que pueda tener”, escribió en esa ocasión.

Como guitarrista y compositor, el artista integró la alineación clásica de los New York Dolls, la banda que mezcló su amor por el rock de primera era, con la actitud salvaje de los Stooges y la ambigüedad sexual del glam rock de T-Rex o Bowie. Durante los setentas, el grupo publicó solo dos discos antes de separarse en 1976; el celebrado álbum homónimo de 1973, y Too Much Too Soon, publicado al año siguiente. También participó en el regreso del grupo en año 2006, cuando publicaron tres elepés más.

De los integrantes originales del grupo, solo el cantante David Johansen sigue con vida. El guitarrista Johnny Thunders murió en 1991, el bajista Arthur Kane en 2004 y los bateristas Billy Murcia y Jerry Nolan en 1972 y 1992, respectivamente.