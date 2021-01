Día de enero: Shakira y la historia de una canción de amor enterrado

El destino unió a la pareja en el año 2000, cuando Shakira presentó en Buenos Aires su disco ¿Dónde están los ladrones? (1998) y el abogado Antonio de la Rúa trabajaba en una estrategia que llevaría a su padre a la presidencia de Argentina.

El encuentro ocurrió en una cena. Allí la colombiana conoció a quien sería su primer gran amor y desde entonces mantuvieron una relación estable que duró 11 años, siempre bajo el foco de la prensa, especialmente en Argentina donde se vivía una crisis que obligaría al padre de De la Rúa a renunciar a la presidencia de ese país.

En medio del difícil momento económico que atravesaba el país trasandino, con una crisis financiera y social que devendría en un caos político e institucional, Antonio tuvo que admitir que la crisis era insostenible. Fue cuando la barranquillera le escribió una romántica composición para demostrarle su apoyo incondicional, la que incluyó en su disco Fijación oral vol. 1 (2005).

La canción comienza diciendo: “Te conocí un día de enero/ con la luna en mi nariz/ y como vi que eras sincero/ en tus ojos me perdí”.

Luego sigue: “Y ahora que andamos por el mundo como Eneas y Benitin/ ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí/ pero mi loco amor es tu mejor doctor/ voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo/ y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar”.

A pesar de que el final de la relación acabó en una demanda en 2012, donde el abogado exigía el 18% por el trabajo que realizó como parte de su equipo durante los años que estuvieron juntos, la resolución quedó en nada y -más adelante- Shakira dedicó un tuit a su exsuegro con motivo de su muerte.

Esta no es la única dedicatoria que la barranquillera le escribió, pues en 2010 publicó su álbum Sale el sol, donde se despidió de este amor con el tema “Lo que más”.

“Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes/ mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza/ porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”, dice allí.