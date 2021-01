La montaña que subimos: el poema de Amanda Gorman en la investidura de Joe Biden

Es característico que en la ceremonia de investidura del presidente de Estados Unidos, un poeta recite una composición a la nación.

Nombres como Robert Frost, Maya Angelou, Miller Williams, Elizabeth Alexander y Richard Blanco, son algunos de los que han subido al estrado ante los ojos de millones de estadounidenses y parte del mundo.

En la ceremonia que tuvo a Joe Biden asumiendo la presidencia y Kamala Harris como Vicepresidenta, fue el turno de Amanda Gorman, una socióloga graduada de Harvard, poeta y activista de 22 años, de tener tal honor.

Con su composición titulada “The hill we climb” (La montaña que subimos), Gorman fue parte de una ceremonia solemne que también contó con la interpretación de Lady Gaga del himno de Estados Unidos, y de Jennifer López cantando “This land is your land” y “America, the beautiful”.

Refiriéndose a las dificultades que el país enfrentó durante el periodo liderado por Donald Trump -metaforizado como “una fuerza que destrozaría nuestra nación”-, el poema de la joven reforzó el valor de la democracia y la esperanza en ellos mismos.

Una promesa que Gorman había hecho pública en entrevista con The New York Times, medio al que expresó que no “pasará por alto” las dificultades que ha enfrentado el país en los últimos años, así como las “duras verdades” que Estados Unidos aún no ha tenido en cuenta, pero que también enfatizará colectivamente la “sanación”.

Los versos del poema, recientemente compuesto, abordan también el violento ataque al Capitolio de Estados Unidos a principios de este mes, suceso llevado a cabo por extremistas pro-Trump que dejó cinco personas fallecidas y una investigación del FBI para dar con todos los participantes.

Dice así:

El día de la inauguración no fue la primera vez que Amanda Gorman ha hecho historia.

En 2017, fue nombrada la primera Poeta Juvenil Laureada Nacional de Estados Unidos, instancia en la que inauguró la temporada literaria anual de la Biblioteca del Congreso leyendo un poema con matices políticos.

Gorman comenzó a dedicarse a la escritura a temprana edad, como una forma de enfrentar sus dificultades para la oratoria. Una similitud que comparte con el recién investido presidente y con la poeta Maya Angelou.

A los 14 años, Gorman se unió a WriteGirl, una organización sin fines de lucro que ayuda a empoderar a las adolescentes a través de la escritura creativa.

Mientras estudiaba, Gorman asistió a los talleres y se le asignaron mentores. Como parte del programa, Amanda fue nombrada como la primera Poeta Juvenil Laureada de Los Ángeles en 2014. Al año siguiente, Gorman publicó su primer libro de poesía The One for Whom Food Is Not Enough (Aquel para quien la comida no es suficiente).

En 2020, Gorman se graduó con honores de la Universidad de Harvard con un título en sociología. Y junto con un grupo seleccionado de estudiantes, tuvo la oportunidad de hablar con Oprah Winfrey, Jon Stewart, Steven Spielberg y la también graduada de 2020, Malala Yousafzai, la ganadora del Premio Nobel más joven.

Según reportó Gayle King de CBS News, Oprah Winfrey le dio a Gorman los aros y el anillo con forma de pájaro enjaulado que usó al momento de recitar su obra. Un guiño a “Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado” de Maya Angelou.

“Fue realmente abrumador comenzar el poema, porque ni siquiera sabes realmente el punto de entrada para adentrarte en la oscuridad”, dijo en entrevista con NPR un día antes de la ceremonia.

Mira a continuación a Amada Gorman recitando el poema “The hill we climb”.

Amanda Gorman tiene dos libros que serán publciados próximamente bajo el sello de Penguin Random House: un libro infantil ilustrado Change Sings y una próxima colección de poesía.

Otros participantes de la ceremonia de investidura fueron el Padre Leo J. O’Donovan entregando la invocación, Andrea Hall dirigiendo el “Juramento a la Bandera” y el Reverendo Dr. Silvester Beaman dando la bendición.