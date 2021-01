La revancha de los superhéroes de Marvel tras ser derrotados por el Covid-19

Después de una veintena de películas y una recaudación mundial en cines que alcanza los US$ 22,5 mil millones, todavía quedan historias y superhéroes de los cómics de Marvel que esperan para tener su primera aparición en el llamado Marvel Cinematic Universe (MCU). Pero el universo de filmes que alberga desde Iron Man hasta Avengers: Endgame, perfectamente diseñado para seguir reinando durante otra década en Hollywood, vio severamente alterados sus planes en el último año.

“Uno de los personajes que nunca pensamos que iba a aparecer es la pandemia. Nuevo y no bienvenido, pero personaje al fin. El otro personaje que apareció sin querer queriendo es la paciencia”, asegura Victoria Alonso (55) a Culto, en una entrevista con un grupo de medios latinos.

Como actual vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios y parte de la compañía desde hace una década, la productora argentina conforma el triunvirato que define los destinos del MCU, junto a Louis D’Esposito y el todopoderoso presidente, Kevin Feige, a la vanguardia de Hollywood desde que las aventuras de Tony Stark, Capitán América y los Guardianes de la Galaxia se tomaron la pantalla.

“Somos los productores que hemos tenido más éxito, (pero) en este momento, todo puede cambiar mañana”, sostiene Alonso, quien aterrizó en Nueva York a los 19 años y durante los 2000 trabajó como productora de efectos visuales de cintas como El gran pez y Como si fuera la primera vez. “Lo que veo todos los días son 12, 13 horas de Zoom tomando diez mil decisiones. Si solamente ves el gran éxito, te olvidas de todos los nudos que tienes que desenlazar. Yo me concentro en los nudos del día”.

Una de las determinaciones cruciales del último año fue quitar del calendario 2020 sus dos películas programadas para los cines (Black Widow y Eternals), además de retrasar la producción de la primera oleada de series de Marvel para la plataforma Disney+.

Así, extraordinariamente, no hubo nuevas historias del estudio durante la temporada de la pandemia y se abrió una ventana de más de un año y medio entre el paso por las salas de Spider-Man: Lejos de casa (2019) y la llegada al streaming de WandaVision, que lanzó el viernes pasado sus dos primeros episodios en el servicio de Disney. Ahora el gigante busca compensar esa ausencia con diez nuevos títulos considerados para este año.

“Con Kevin (Feige) y Louis (D’Esposito) en ningún momento dijimos, ‘vamos a parar’. Creo que trabajamos más duro y más horas para ver qué es lo que teníamos que crear para estar alineados con el mundo, para que en el momento que abra sus puertas, podamos salir con todo lo que tenemos. No dejamos que este momento enturbie las ganas ni los personajes como los teníamos pensados”, añade la productora.

El resultado de la reestructuración del esquema dejó a WandaVision –en general, celebrada por ser un homenaje a las sitcom de antaño y una apuesta diferente dentro de la saga– como el primer eslabón de la fase 4 del MCU, seguida de otras cinco series para Disney+ (desde Loki hasta Hawkeye) y cuatro largometrajes para los cines. Todo en 12 meses, si la pandemia, aquel personaje “nuevo y no bienvenido”, no dicta lo contrario.

Una característica que Marvel espera seguir acentuando durante 2021 es la presentación de personajes que expanden la diversidad y representación de la franquicia, un punto que ya marcó sobre todo en Capitana Marvel y Pantera Negra. Es también el caso de Ms. Marvel, serie centrada en Kamala Khan, adolescente paquistaní-estadounidense que marcará el debut de un personaje musulmán en el MCU. Y debido a que las historias de las series y las películas están interconectadas, la protagonista será parte de la trama de la secuela de Capitana Marvel que arribará durante el próximo año.

“Espero que al mundo le guste cómo estamos viendo la representación. Vamos a poder mostrar que incluir a personajes que en otro momento no habían estado incluidos es mucho mejor que dejar de excluir. Una de las cosas que yo constantemente he dicho es que todos los niños tienen que estar representados. Y vamos a tratar de representarlos de la mejor manera posible de aquí hasta que yo sea muy pero muy viejita”, explica la ejecutiva sobre una jugada que en los filmes incluye a la primera superheroína sorda (Eternals) y al primero de origen asiático (Shang-Chi and the Legend of the ten rings).

Luego concede que la resistencia a esos cambios es parte del proceso y ahonda en lo que considera la “gran manta del MCU”: “Lo nuestro no es político. Si hubiésemos querido eso, estaríamos haciendo política. Nosotros somos cineastas y tenemos una audiencia global y, de la misma manera que parte de nuestra audiencia resiste algunos momentos de inclusividad, hay muchísima gente que constantemente nos dice, ‘¿y dónde están?’. Entonces tenemos que respetar que nuestros personajes son lo que son, se escribieron en los años 60 y tarde o temprano, con el tiempo que nos da el año y la capacidad que ustedes tienen para no aburrirse de tanto superhéroe, los vamos a contar”.

Además de los capítulos semanales de WandaVision, lo siguiente en la programación 2021 de la franquicia es el estreno de la serie The Falcon and the Winter Soldier, el 19 de marzo en Disney. Lo último por ahora sería la tercera Spider-Man con Tom Holland en el rol principal, programada para diciembre. Y al centro de ese gran engranaje, una latina. “Ven la gran, gran montaña y dónde estoy. Pero yo lo veo todos los días paso a paso, porque la montaña se define y redefine a través de los años. Jamás hubiera pensado que llegaríamos hasta acá”.

El cronograma de estrenos de Marvel

WandaVision (Disney+) - Enero 15, 2021

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+) - Marzo 19, 2021

Loki (Disney+) - Mayo 2021

Black Widow - Mayo 7, 2021

What If...? (Disney+) - Mediados de 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Julio 9, 2021

Ms. Marvel (Disney+) - Fines 2021

Hawkeye (Disney+) - Fines 2021

Eternals - Noviembre 5, 2021

Spider-Man 3 - Diciembre 17, 2021