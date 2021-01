Comediantes se reúnen en festival de humor que quiere llenar el vacío de Viña

“Con la cancelación del Festival de Viña inmediatamente sentí como un vacío”, cuenta el comediante nacional Fabrizio Copano al teléfono desde Nueva York, donde se radicó hace algunos años. “Típico que al final de febrero, al menos en mi caso, uno sabe que vienen los humoristas, y empieza el rumor de quién va a estar primero, a quién le va a ir bien, a quién le va a ir mal, y eso no va a haber este año. Entonces pensé ‘debe haber una forma de un poco tomar ese espacio por este año’, aunque obviamente no va a ser lo mismo. Y hacerlo con comediantes que quizás nunca podrían estar en el Festival de Viña por su forma de ser, porque no son masivos, porque tienen otro punto de vista”, agrega quien se presentó en ese escenario con éxito en 2017.

Ese fue el origen de “Festival festival”, un espectáculo virtual y gratuito que tendrá lugar el miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de febrero, con una parrilla de comediantes compuesta por Paloma Salas, Luis Sliming, Lucas Espinoza, Ignacio Socías, Paola Molina y el mismo Copano, que ya se prepara para retornar a Chile y así afinar los detalles de la cita.

En cuanto al formato del evento, si bien estará determinado finalmente por la pandemia -”eso nos va a guiar un poco en cómo va a terminar siendo el show”, reconoce Copano-, la idea general está definida: el escenario se emplazará en la azotea de un edificio en Providencia -en las oficinas de la empresa de inversiones Fintual, con la que ya colabora Copano y que aceptó sumarse al proyecto-. Cada noche desde las 20 horas actuarán en vivo y vía streaming -www.festivalfestival.cl- dos artistas, en “un stand up sin censura”, adelanta.

Un espectáculo que en total se extenderá de una hora y media a tres horas. “La verdad es que es súper flexible. Queremos que los comediantes muestren su talento y su arte como ellos lo sientan. Quizás haya una noche donde dos quieran estar un rato juntos en el escenario”, advierte.

En esa línea, añade el cómico, “dentro de todo mi idea era premiar un poco a mis colegas que también la han pasado todos mal (por la pandemia), darles la posibilidad de volver al escenario, con un escenario grato para ellos, al revés quizás de lo que es Viña, que es desafiante y estresante, este es como ‘vamos pasarlo bien’”.

También espera tener algo de público presencial, dependiendo de la etapa sanitaria en que se encuentra la comuna. “En el fondo es como darle un regalito a las personas que siguen a estos comediantes. El espíritu es pasarlo bien, relajarse y reirse un poco de la tragedia”, rescata el artista.

La idea de Copano es que este evento se extienda en el tiempo, cuando incluso pueda toparse con el festival viñamarino. “Es bueno que exista una alternativa que tenga otro tipo de comedia, otro tipo de humor, que quizás represente a grupos que no necesariamente se sientan tan convocados por Viña, y me gustaría que tuviera ese tono. Ahora quién sabe, quizás el próximo año lo hacemos en marzo, está todo muy abierto. O quién sabe si el próximo año va en paralelo al festival, pero también me gustaría quizás que existiera esa posibilidad de cuando te aburres de Viña, puedas meterte a un streaming y haya otro tipo de comedia”, dice.

Además, espera que en próximas ediciones se sumen incluso cómicos estadounidenses y mexicanos, con los que ha estrechado lazos en EE.UU.