HBO trabaja en una serie animada de Game of Thrones

Según reportó The Hollywood Reporter, HBO está desarrollando otra serie de Game of Thrones, esta vez, animada.

Aún sin detalles de la producción -como la trama o el equipo que trabajará esta historia- solo se informó que está en las etapas preliminares de desarrollo.

Esta serie se suma a las dos precuelas que están en pre-producción: Tales of Dunk and Egg y House of the dragon.

La primera narrará las aventuras de Sir Duncan the Tall (Dunk) y un joven Aegon Targaryen V (Egg), los que se desarrollan 90 años antes de los eventos de Game of Thrones.

Mientras que la segunda pretende explicar los orígenes de la familia Targaryen cuando eran la familia reinante en Westeros, muchos años antes de la rebelión liderada por Robert Baratheon.

De acuerdo a la información de Entertainment Weekly, HBO está buscando sacar al aire múltiples proyectos de Game of Thrones en los próximos años, aprovechando al máximo su exitosa serie tal como Disney ha hecho con la franquicia Star Wars.

WarnerMedia, propietaria de HBO, está invirtiendo en HBO Max, y ve el servicio de streaming en competencia con Netflix, Amazon Prime y Disney+, como una realidad de “ganar o morir” para preparar la división de entretenimiento de la compañía para el futuro.

En un comienzo, HBO presentó cinco proyectos distintos como spin-off o precuelas, incluso antes que Game of Thrones finalizara su emisión.

El primero -dirigido por Jane Goldman y protagonizado por Naomi Watts-, no avanzó más allá del piloto, mientras que House of the dragon sigue adelante con Ryan Condal y Miguel Sapochnik como showrunners, y Olivia Cooke, Matt Smith y Emma D’Arcy en el elenco.