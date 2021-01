A los 96 años muere Cicely Tyson, icónica actriz afroamericana

Durante su larga trayectoria, Cicely Tyson incursionó en el teatro, cine y televisión. Trabajo que fue merecedor de los premios Emmy y Tony.

Larry Thompson, su representante, expresó en un comunicado: “He dirigido la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años, y cada año fue un privilegio y una bendición (...) Cicely pensó en sus nuevas memorias como un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol”.

En medio de su carrera profesional, Cicely Tyson conjugó su talento como actriz con la lucha contra el racismo. Se negó a interpretar varios personajes de drogadictos, sirvientes o prostitutas, porque según sus convicciones, estos roles perpetúan clichés raciales sobre la comunidad afroamericana. Lo que fue muy frecuente en la década de 1960, con el “blaxploitation”, un movimiento cinematográfico estadounidense, criticado por parodiar a las personas negras.

Tras su participación en la exitosa película Sounder (1972), dirigida por Martin Ritt, la artista fue nominada como Mejor actriz en los premios Óscar de 1973. En la cinta, Tyson interpreta a una madre abnegada que junto a su esposo luchan para salir de la pobreza.

Sobre esta producción, el crítico A.D. Murphy aseguró que: “Las actuaciones de Paul Winfield y Cicely Tyson, como padres devotos aunque empobrecidos, son hitos de sus propias carreras”.

Para el 2018 la estrella fue premiada con un Óscar honorífico por su trabajo como actriz y como el símbolo que significa para los artistas negros. En esa oportunidad el actor y director Tyler Perry expresó: “Es una reina para todos los afroamericanos. Tuvo que trabajar diez veces más duro, que le pagaran cien veces menos porque era una mujer negra”.

Además del cine, Tyson tuvo importantes participaciones en el mundo de la televisión, como en los programas, East side/west side (1963), Miss Jane Pittman (1974), Roots (1977), entre otros.

A sus 70 años, Cicely seguía brillando en la pantalla grande. Entre 2005 y 2012 participó en, Diario de una mujer negra loca (2005), Reunión familiar de Madea (2006), ¿Por qué me casé yo también (2010), The Help (2010).

El fallecimiento de Cicely Tyson ocurre la misma semana en que la artista publicó un libro sobre sus memorias titulado Just as I Am.

El legado de Cicely no solo se basa en su excelente trabajo como actriz, ya que también fue partícipe de organizaciones benéficas y el premio del Consejo Nacional de Mujeres Negras, fue una muestra más de su incansable lucha contra la discriminación hacia las comunidades afroamericanas.

Fue considerada en Legends Balls 2005 de Oprah Winfrey como una de las 25 mujeres negras honradas por sus contribuciones al arte, el entretenimiento y los derechos civiles.

El ex presidente estadounidense, Barack Obama, extendió un mensaje de despedida para Tyson: “Uno de los pocos actores y actrices premiados cuyo trabajo en la pantalla fue superado solo por lo que había logrado afuera. Ella dejó una huella que pocos podrán igualar”, agregó a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, la actriz Viola Davis también se sumó y comentó: “Estoy devastada. Mi corazón está roto ¡Te amé tanto! ¡Tú eras todo para mí! Me hiciste sentir amada, vista y valorada en un mundo donde todavía existe un manto de invisibilidad para nosotras las chicas de piel oscura. Me diste permiso para soñar”.