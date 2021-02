La huella de Bob Marley: ¿héroe o villano?

El legado que Robert Nesta Marley entregó a la música, así como a la sociedad, a través de mensajes criticando las desigualdades, los enfrentamientos bélicos y el sistema, son parte del respeto que hasta hoy el mundo demuestra a la memoria del jamaicano.

“No Woman No Cry”, “Could You Be Loved” y “Buffalo Soldier” son canciones que han pasado a la historia, así como muchos otros himnos emblemáticos del cancionero reggae. Esto lo llevó incluso a recibir la Medalla de La Paz de las Naciones Unidas en 1978. “Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos”, es una de las frases más icónicas del músico.

Cocinería, yoga, karaoke para niños y un tributo al difunto artista, son parte de las actividades que concentrará el evento que durante este día conmemorará su natalicio número 76, el que se podrá ver desde el canal de Youtube de Tuff Gong.

Cendella Marley, hija de Bob, es la encargada de organizar la celebración, que también incluirá mensajes de la familia y de artistas de todo el mundo. Además, contará con la presentación de sus hermanos -y otros músicos- Damian y Ziggy Marley desde Miami. Este último aprovechará de presentar canciones de su más reciente álbum, More Family Time.

También la estación radial SiriusXM, de Estados Unidos, se unirá a la celebración con el programa ‘Bob Marley’s Tuff Gong Radio’, en el cual transmitirán solo música del repertorio del artista.

Las letras del rastafari fueron la voz de muchas personas que anhelaban la paz y la igualdad en un entorno mundial enmarcado por la Guerra fría, en el que Jamaica presenció el interés que socialistas y capitalistas tenían por gobernar el país. “Marley, al igual que Víctor Jara unos años antes, había instalado temas de discusión política. Sobre todo, temas de desigualdad, no solo económica, sino que también racial”, comenta el conductor de radio Alfredo Lewin sobre la importancia del músico durante la década de los 70.

Musicalmente, Marley es el ícono del reggae y la edición especial 35° aniversario de su álbum Legend se posiciona como el más vendido en la historia de dicho género, con más de 10 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Según Alfredo Lewin, Bob es “el primer artista, de los pocos que ha habido en el tercer mundo, que se ha instalado como una figura prominente en el gran mercado discográfico y cultural. Es influyente por instalar la cultura y la identidad jamaicana en Inglaterra y Estados Unidos”.

Sin embargo, no todo es color de rosa. La historia del artista está marcada por declaraciones sobre infidelidades y violación.

La ex esposa del cantante, Rita Marley, publicó en 2004 un libro biográfico llamado No Woman No Cry, en el que describe distintos episodios que cuestionan la figura heroica de Bob. Según la mujer, fueron varias las amantes que tenía el jamaicano mientras vivían juntos e incluso indicó que se dedicó a criar a algunos de los hijos nacidos de esas relaciones. También expuso en las páginas de su libro, una supuesta violación por parte de Marley luego de haberse separado, algo que hasta hoy no se ha confirmado ni desmentido.

Entre sus diferentes relaciones amorosas, el rumor más grande indica que Marley tuvo un vínculo con Bianca Pérez de Macías, quien en ese entonces era la esposa de Mick Jagger, líder de The Rolling Stones.

Tomando en cuenta lo bueno y lo malo del legado de Bob Marley, la pregunta que surge es si puede ser separada la obra de su artista, con el fin de no avalar lo negativo, pero sí disfrutar el arte de dicha persona.

Respecto a esto, Alfredo Lewin cree que debe existir la disociación de ambos elementos: “Se ha hablado harto de esto, por temas como el de Marilyn Manson, Michael Jackson, Pablo Neruda y tantos otros. Respecto a Marley, creo que tiene que ver con su identidad cultural, el mundo en el que creció, en donde también se permitían cosas que hoy serían consideradas incorrecciones políticas. Sobre todo, el tema de sus relaciones con mujeres”.