El Agente Topo entre los nominados a Mejor Película Extranjera y Mejor Documental en la lista corta de los Oscar

Ya lo habían predicho medios estadounidenses como Variety y Deadline: El Agente Topo, la cinta de 2020 de la documentalista chilena Maite Alberdi, figura en la lista corta de los Oscar.

Esta preselección -anunciada este martes- reduce la carrera hacia la estatuilla dorada, detallando 15 títulos que siguen en competencia. Una lista que pasará a ser la definitiva con el anuncio oficial del 15 de marzo.

En la categoría “Mejor documental”, está en competencia con las películas: All In: The Fight for Democracy, Boys State, Collective, Crip Camp, Dick Johnson Is Dead, Gunda, MLK/FBI, My Octopus Teacher, Notturno, The Painter and the Thief, 76 Days, Time, The Truffle Hunters, y Welcome to Chechnya.

Mientras que en “Mejor película internacional”, fue seleccionada junto a Bosnia y Herzegovina (Quo Vadis, Aida?), República Checa (Charlatan), Dinamarca (Another Round), Francia (Two of Us), Guatemala (La Llorona), Hong Kong (Better Days), Irán (Sun Children), Costa de Marfil (Night of the Kings), Mexico (I’m No Longer Here), Noruega (Hope) Rumania (Collective), Rusia (Dear Comrades), Taiwán (A Sun) y Tunisia (The Man Who Sold His Skin).

El Agente Topo fue dirigida y escrita por Alberdi (La once, Los niños), quien ya fue galardonada por este filme en el Festival de Cine de San Sebastián en la categoría Mejor Película Europea.

Actualmente, figura también entre las nominadas a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana, y a los Premios Independent Spirit como Mejor Documental.

A la fecha, Chile ha sido galardonado con dos premios Oscar: Mejor cortometraje animado por Historia de un Oso (2016) y Mejor Película Extranjera por Una Mujer Fantástica (2018).

Escena de El Agente Topo, documental protagonizado por Sergio Chamy, un infiltrado de 83 años en un hogar de ancianos.

La película documental cuenta la historia de Sergio Chamy, un anciano de 83 años, que es entrenado por el detective Rómulo Aitken para investigar una casa de reposo, dado que una de las clientas que recibió la oficina, es una mujer preocupada por la seguridad de su madre. Una vez infiltrado, Sergio tiene algunas dificultades para asumir su nuevo rol de “agente topo”.

Según detalló Maite Alberdi en conversación con Culto en septiembre de 2020, el plan original era hacer un film noir, una suerte de película de detectives. Fue en esa búsqueda que conoció al investigador privado Rómulo Aitken.

“Con el equipo de trabajo del documental, nos dimos cuenta que las investigaciones que ellos hacen en los asilos de ancianos nos daban además la posibilidad de mostrar la realidad de la tercera edad, abandonada a su suerte. Antes de que apareciera Sergio Chamy, Rómulo trabajaba con otro señor que iba a ser el infiltrado, pero él se rompió la cadera. Por eso mostramos cómo después de que Rómulo pone un aviso en el diario, van apareciendo diversos candidatos, entre ellos Sergio. Inmediatamente me gustó: era muy comunicativo, vital y entrañable al mismo tiempo”, dijo Alberdi.

“Creo que sin duda los adultos mayores son una temática universal, que tocan distintos territorios y a todas las edades. Creo que todos tenemos una relación, directa o indirecta con un adulto mayor. No hay nadie a quien no le llegue el tema, y creo que por eso logra una conexión con los espectadores, más allá de los territorios”, dijo la directora meses más tarde a este mismo medio.

A partir del 19 de febrero, El Agente Topo estará disponible en Netflix.