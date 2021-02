Quién es Gina Carano: el historial de frases y actos que precipitaron su despido de Star Wars

Gina Carano es conocida por las generaciones más jóvenes como uno de los personajes de The Mandalorian, la serie de Disney+ ambientada en el universo de Star Wars.

Con Pedro Pascal en el rol protagónico, y la trama centrada en la protección de un jedi infante de la especie de Yoda, la ficción se convirtió en un éxito arrasador. The Mandalorian incluso ha sido considerada por la crítica como la salvadora de la franquicia Star Wars tras el fiasco de Solo y la decepción de la nueva trilogía en comparación con el canon original.

Carano interpreta a Cara Dune, una ex soldado de la Alianza, que pasó a ser una mercenaria. Dune se une al Mandalorian en su misión por velar por el bienestar de “The Child”, en tiempos políticos turbulentos entre la caída del Imperio y la formación de la Nueva República.

“Este ha sido uno de los mejores proyectos en los que pude haber estado. Amo mi personaje y estoy orgullosa de formar parte”, dijo Gina Carano en entrevista con Ariel Helwani’s MMA, en noviembre de 2019.

Pedro Pascal y Gina Carano en The Mandalorian.

“Sé que las personas te aman en un momento y al siguiente te odian, pero soy una persona que no toma por sentado el amor que recibo y el lugar donde estoy ahora”, añadió la actriz y modelo sobre la pasión de los fans.

Sin embargo, tras dos temporadas de The Mandalorian, Carano no regresará a la serie. ¿La razón? La actriz fue despedida por parte de LucasFilms a causa de sus opiniones expresadas a través de redes sociales.

“Actualmente Gina Carano no es empleada en Lucasfilms y no hay planes de que lo esté en el futuro [...] Sus mensajes en redes sociales denigrando a gente por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, anunció la compañía a través de un comunicado.

Incluso antes del estreno de la segunda temporada de The Mandalorian -30 de octubre de 2020- la actriz fue cuestionada por el público por mensajes transfóbicos y racistas publicados en sus redes sociales, así como considerar que hubo “fraude electoral” en la carrera a la presidencia de Estados Unidos que enfrentó a Joe Biden y Donald Trump, e instar a no usar mascarilla durante la pandemia.

El escrito que provocó el despido definitivo, fue publicado en una historia de Instagram por parte de Carano: “Los judíos eran apaleados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos... incluso por niños. Como la historia está editada, la mayoría de la gente no se da cuenta de que para llegar al punto en el que los soldados nazis podían atrapar a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es esto diferente a odiar a alguien por sus ideas políticas?”, dijo comparando la persecución contra los judíos con el rechazo hacia los republicanos.

Según informa Variety, el agente de Gina Carano -United Talent Agency- también se negó a seguir trabajando con ella.

Una ola de sucesivas publicaciones de la actriz, y sus consiguientes cuestionamientos por parte de los fans, que se remonta a -al menos- dos años atrás.

Por ejemplo, en noviembre de 2020, los fans de Star Wars pidieron que Carano fuera despedida tras publicar varios post apoyando a Donald Trump y cuestionando la legitimidad del conteo de votos, el que tuvo un resultado favorable para Joe Biden.

Carano tuiteó: “Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Poner leyes que nos protejan contra el fraude electoral”.

Además, durante la pandemia -y en Estados Unidos, donde el coronavirus ha causado más de 400 mil muertes-, se burló de las personas que usan mascarillas, aludiendo una suerte de manipulación por parte de los demócratas.

En septiembre, Carano escribió “beep / bop / boop” junto a su nombre en su biografía de redes sociales. Una referencia a usar “he/him” o “she/him” -por mencionar algunos ejemplos-, en apoyo de la comunidad trans. Un acto de la actriz que fue considerado “transfóbico”.

A los pocos días, Carano dijo que había conversado con Pedro Pascal, para ayudarla a comprender por qué los usuarios de las redes sociales eligieron compartir sus pronombres y, aunque ella no compartiría los suyos, respetaba a otros usuarios de Twitter que decidían hacerlo.

Sin embargo, se negó a disculparse con la comunidad trans. “Decidí poner 3 palabras MUY controvertidas en mi biografía ... beep / bop / boop. No estoy en contra de las vidas trans en absoluto. Necesitan encontrar una representación menos abusiva”. Una respuesta que no disipó la indignación que provocó inicialmente.

En agosto -en el marco del movimiento Black Lives Matter tras el homicidio de George Floyd a manos de un policía-, varias figuras del espectáculo se expresaron contra el racismo. Sin embargo, cuando Carano no se pronunció al respecto, fue cuestionada.

“En mi experiencia, gritarle a alguien diciéndole que es racista cuando en realidad NO es racista, y cualquier publicación o investigación que hagas te demostrará eso; Lo siento, pero estas personas no son ‘educadores’. Son cobardes y matones”, dijo Carano.

Del ring a la pantalla

Quien fue adquiriendo reconocimiento como luchadora de artes marciales mixtas -siendo partícipe de American Gladiators- y posteriormente como actriz en películas como Haywire, Fast & Furious 6 y Deadpool, dijo en conversación con Ariel Helwani que fue gracias a Steven Soderbergh que descubrió su pasión por las historias de acción en la pantalla grande.

Gina Carano v. Cris Cyborg.

“Después de la pelea con [Cris] Cyborg (agosto de 2009), me subí a un automóvil camino a San Diego y me sentía fuera de foco en la vida”, contó sobre el momento en que decidió dejar la lucha.

Fue por esos días que Carano recibió una llamada de su representante, quien le dijo que Soderbergh se quería reunir con ella para ofrecerle un proyecto. “Conversamos por cerca de cuatro horas. Me dijo que no tenía un guión aún, pero que le parecía interesante la idea de trabajar conmigo”. El proyecto era la cinta Haywire, filme de acción en la que interpreta a una agente encubierta.

Haywire.

A Haywire le siguieron los trabajos en las películas Fast & Furious 6, In the Blood y Deadpool, entre otras, pero fue The Mandalorian la ficción que le dio mayor popularidad.

“Estaba en Vancouver golpeando mi cabeza contra bloques de hielo, porque sentía que no estaba entre las personas que estaban contando buenas historias, y sentía que me estaba ahogando”, dijo sobre el momento en que le ofrecieron el rol de Cara Dune por parte de LucasFilms.

“Me dijeron que debía ponerme seria y tomar clases de actuación”, dijo riéndose, pero tomando el peso al proyecto que estaba por aceptar.

“Me sacaron del desierto y me pusieron en el centro de uno de los más hermosos… quiero decir es Star Wars!! (...) Todo ha sido un sueño que refuerza que debo estar acá, y que a pesar de las cosas buenas y malas por las que he pasado, ahora siento que pertenezco a un lugar, lo que ha sido muy difícil, porque por mucho tiempo sentí que no pertenecía a ningún lugar.

Deadpool

En entrevista con IndieWire en enero de este año, la actriz fue consultada respecto de la tendencia en Twitter “#FireGinaCarano” que buscaba su desvinculación de la serie por sus publicaciones en redes sociales.

Si bien Carano no se refirió directamente al movimiento, dijo: “Me quedaré [en redes sociales] y si mi presencia te molesta, está bien, pero también hay muchas personas no les molesta mi presencia en Twitter o mi presencia en redes sociales. Entonces me concentro más en esas personas. Provoco ira en la gente. No estoy segura por qué”.