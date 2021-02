“Menem, ¡Menem!”: Señor cobranza, el himno que marcó el epílogo del mandatario

“El grupo Bersuit trae las canciones que molestan a Carlos Menem”. Con ese título, el diario español El País informaba en 1999 de la visita a ese país del grupo argentino Bersuit Vergarabat, sintetizando en una frase el impacto e influencia que por esos días tenía el grupo de Gustavo Cordera.

Aunque ya tenían un recorrido dentro de la canción protesta contra los laberintos políticos que marcaron a Argentina en los 90, y también dentro de la fusión de ritmos que iba de la cumbia al punk, con Señor Cobranza fueron capaces de crear una suerte de marca continental donde Menem era el principal enemigo. Finalmente, algo así como el resumen de muchos de los males que aquejaban a su sociedad por esos años.

El tema pertenecía a la banda argentina Las Manos de Filippi, publicada en su disco de 1998 Arriba las manos, esto es el Estado. Escrita por Hernán Penner y Hernán de Vega, cantantes y compositores de la agrupación a mediados de la década de 1990, el track luego dio un salto a través de la propia Bersuit, quienes la incluyeron en su disco Libertinaje (1998), producido por Gustavo Santaolalla.

“Y que me vienen con chorizo pero ya va a llegar/ que cocinen a la madre de Cavallo y al papá/ O a los hijos, si es que tiene/ O a su amigo el presidente no le deje ni los dientes/ Porque Menem, Menem/ Menem se lo gana y no hablemos de pavadas si son todos traficantes/ Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué”, era el corazón de su letra, donde los músicos vinculaban al aún mandatario de la Casa Rosada con asuntos de narcotráfico.

El tema contó con una censura casi inmediata por parte de muchísimos medios. Cordera ha dicho que eso les permitió adquirir una fama inmediata: al final, como casi siempre sucede en estos casos, tuvo el efecto contrario.

De hecho, la composición contó con el apoyo de Universal Music. Al ver que sería vetada por la Comfer (Cómite federal de Radiodifusión de Argentina), los Bersuit se movieron rápidamente e hicieron un videoclip en un abrir y cerrar de ojos, además de empapelar la cuidad con carteles que tenían la letra de la canción. Fue otro golpe a la cátedra. Eso sí, el fenómeno súbito de Señor cobranza también provocó roces y problemas con Las Manos de Filippi, con quienes debieron llegar a un acuerdo.

Pero, más allá de los dardos explícitos contra Menem, el tema es un disparo más general contra todos los grandes actores involucrados en el menemismo y en la llamada crisis económica del 89 que derivó en una histórica hiperinflación.

Por ejemplo, menciona a uno de los ministros más mediáticos del presidente por esos años, Domingo Cavallo. En otro fragmento de la canción también se nombra al expresidente Raúl Alfonsín y a la activista por los derechos de los jubilados Norma Plá, fallecida en 1996: dice que ella tiene que matar a Cavallo.