Dana Drori, protagonista del thriller Tentacles: “Es raro que una mujer sea el monstruo poderoso en una película de terror”

Tara (Dana Drori) y Sam (Casey Deidrick) se enamoran de forma fulminante. La pasión fluye de tal forma que no pueden estar el uno sin el otro, se desean, se necesitan. Un vínculo tan fuerte, que aquel amor pronto se convierte en algo oscuro. Más pronto que tarde, se unen de una manera tal que comienzan un juego inconsciente de poder y control que termina por acabar con sus propias identidades.

Tentacles corresponde al episodio 11 de la segunda temporada de Into the dark, una serie antológica de Hulu, que este viernes 19 de febrero será estrenado en Space (1 am). Protagonizado por Dana Drori y Casey Deidrick, sigue la constante de la ficción que hace coincidir festividades universales con un episodio.

En el caso de Tentacles, la festividad fue San Valentín. Claro que una versión muy diferente del concepto que se tiene del Día de los Enamorados.

“Creo que es una historia sobre esos primeros lazos del romance. Cuando te enamoras y sientes que te pierdes en la otra persona. Esta serie muestra una versión libre de lo que ocurre realmente. Creo que todos se pueden relacionar con eso. Especialmente en cuarentena, cuando muchos de nosotros estamos con nuestras parejas -ya sea nuevas o de mucho tiempo- y empiezas a ver que tu personalidad se fusiona con la del otro”, dice Alex Pechman, guionista de Tentacles, en conversación con Culto.

Con un equipo mayoritariamente femenino, este thriller fue dirigido por Clara Aranovich y, a diferencia de gran parte de los filmes de horror y suspenso, Tentacles busca alejarse del estereotipo de la mujer histérica o loca.

“Es algo que pensé mucho. Amo los clásicos como Vértigo, Bajos Instintos... Muchas películas en que, aunque las amo, las mujeres usualmente son las villanas locas, o quieren dinero..., y creo que fue muy divertido saltarse eso y tener una mujer que fue la villana porque es poderosa. Me encantó que fuimos testigos de -bueno, de todos los personajes-, pero especialmente la evolución de Tara”, añadió la guionista sobre una historia que no fue fácil realizar.

Cuando el equipo de producción y el reparto llevaba pocas semanas trabajando en conjunto, la pandemia de coronavirus obligó a poner todo en pausa hasta nuevo aviso.

“Comenzamos a filmar antes de la pandemia y nos hicieron parar. Así que tenemos una sensación de antes/después, porque tuvimos la experiencia previa y durante. Tuvo sus altos y bajos”, relató Dana Drori a través de Zoom.

“Me sentí extremadamente segura. Todos tuvieron un comportamiento impecable. Fuimos unas de las primeras producciones en Los Angeles en volver. También teníamos profesionales de la salud, no solo preocupándose de que todos fuesen testeados, también asegurándose de que tuviéramos los cuidados necesarios. Así que fue muy drástico y diferente de cualquier otro trabajo, pero me siento afortunada de haber tenido este equipo de trabajo tan cuidadoso”, añadió quien interpreta a la protagonista de Tentacles.

Un modo de trabajo que, a pesar de las dificultades, es visto desde una óptica positiva por Clara Aranovich, directora del thriller. “De alguna forma nos hizo reflexionar y planificar mejor según la jornada que tendríamos por delante. No es la situación que hubiese deseado para otras personas, pero sé que a la larga nos hizo más fuertes. Y al final del día, no creo que la serie haya sufrido por ello, creo que nos hizo ser más creativos”, expresa la realizadora, quien también estuvo tras el videoclip de “Prenderemos fuego al cielo” de la cantante chilena Francisca Valenzuela.

Drori interpreta a una mujer, en apariencia, apasionada y completamente entregada a su amado, pero poco a poco, algo oscuro comienza a emerger en ambos.

“En un comienzo me sentí muy intimidad por mi personaje, Tara. Es curioso, porque los aspectos que pensé que serían difíciles no lo fueron, me refiero a las escenas de sexo, que en realidad fueron las más fáciles”, califica Dana Drori.

“Lo que encontré difícil fue navegar por los temores de Tara al encontrar su fuerza y poder interior. Creo que esa vulnerabilidad combinada con manipulación, fue intimidante. Como actriz puede que entiendas algo a nivel intelectual, pero el saber cómo expresarlo corporalmente puede ser complejo. Debes dar lo mejor de ti mismo y liberarte de ideas preconcebidas y comprometerte. Estaba aterrada, simplemente di lo mejor de mí”, añadió la actriz protagónica.

“Fue muy diferente. Es raro que una mujer sea el monstruo poderoso en una película de terror. Me gustó mucho ser el monstruo porque sentí esta especie de oscuridad grotesca que quería sacar. Lo que coincide con que suelo elegir roles que muestran a las mujeres en tres dimensiones diferentes”, agregó Drori.

Into the dark: Tentacles, el episodio 11 de la segunda temporada de la serie de Hulu, será estrenado en Latinoamérica a través de Space este viernes 19 de febrero a la una de la madrugada.