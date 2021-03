¿Otro año sin festivales de música? Primavera Sound pospone su edición para 2022

A tres meses de la que sería su primera edición desde 2019, Primavera Sound determinó una nueva postergación. El evento que anualmente se realiza en Barcelona estaba programado para extenderse entre el próximo 2 y 6 de junio, pero los organizadores determinaron mover la cita hasta 2022.

“Tomamos ya esta decisión tan dolorosa por la incertidumbre alrededor del marco legal para grandes eventos en las fechas originales del festival, que sumada a las restricciones que existen actualmente hacen que no podamos trabajar con normalidad en su preparación ni asegurar que, una vez llegue la fecha, se pueda celebrar”, explicaron desde el festival.

El mismo evento había participado en diciembre en la iniciativa PRIMACOV, que buscó someter a testeos rápidos a los asistentes a un concierto a la Sala Apolo, sin mantener distanciamiento social. Lo resultados arrojaron que ninguna de las personas se contagió de Covid.

En relación a eso, el evento planteó que “lo hemos intentado todo. Lideramos el ensayo clínico realizado en la sala Apolo de Barcelona el pasado diciembre y hemos estado en contacto permanente con las autoridades sanitarias para explorar todas las soluciones posibles. Pero el vigésimo aniversario de Primavera Sound se merece una fiesta como las de antes, y las condiciones a nivel global no hacen prever que algo así pueda suceder este verano”.

El cartel del festival estaba encabezado por Gorillaz, Tame Impala, The Strokes, The National, Bad Bunny y Tyler, the Creator. Ahora una nueva grilla de artistas será anunciada el 2 de junio.

La suspensión de Primavera Sound se suma a la de Glastonbury, que en enero anunció que no se realizará en 2021 y traslada una nueva versión para el año siguiente.