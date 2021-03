Shannon Lucio, actriz de Los elegidos para la gloria: “La serie humaniza y trae a la tierra a estos héroes”

El 5 de mayo de 1961 es un día que Alan Shepard difícilmente olvidó. Ese viernes, Shepard se convirtió en el primer estadounidense en órbita, y el primer hombre del mundo en hacerlo con cierto control manual de la nave.

Pero más allá del hito registrado en libros de historia y la memoria colectiva de quienes fueron espectadores de tal momento, fuera de los flashes de las cámaras, las portadas de revistas y entrevistas, hubo un arduo trabajo técnico para concretar tal misión, y el sacrificio de las familias que no sabían si sus seres queridos regresarían a casa.

Los elegidos para la gloria -o The Right Stuff como se denomina en su idioma original-, es uno de los más recientes estrenos de Disney, una serie basada en la novela homónima de Tom Wolfe (1979) que fue llevada al cine en 1983.

Según detalla su sinopsis, la serie de ocho episodios da una “mirada valiente y antinostálgica a lo que se convertiría en el primer reality show de Estados Unidos, ya que los obsesivos astronautas originales de ‘Mercury Seven’ y sus familias se convierten instantáneamente en celebridades en una competencia que los matará o los hará inmortales”.

Un drama que no solo da cuenta de los esfuerzos desde la NASA y los astronautas comprometidos con la misión, sino también de sus esposas e hijos, que debían sonreír ante la prensa como ejemplo de familia americana, y guardar los conflictos para la intimidad del hogar.

“Realmente ilumina todos los problemas del programa. Desde la configuración de la misión hasta los problemas personales de algunos de ‘los elegidos’”, dijo Shannon Lucio, quien encarna a Louis Shepard en la serie, en conversación con Culto.

La actriz de 40 años conocida por roles en The O.C y Prison Break, interpreta a la esposa de Alan Shepard, el primer estadounidense en llegar a la órbita terrestre. Un desafío físico y emocional que requirió mucha de su creatividad y capacidad interpretativa, ya que no existe una gran cantidad de material de archivo de Louis Shepard.

-¿Cómo fue interpretar a Louis Shepard, la esposa de un astronauta reconocido y prácticamente un héroe nacional? ¿Cómo lograste no caer en un estereotipo?

-Lo interesante fue justamente descubrir cómo no interpretar al típico cliché. Pero no fue muy difícil, porque no había una forma clara de retratar a Louis, ya que no había mucha información disponible. Había por supuesto información histórica respecto a dónde nació, dónde fue criada, dónde conoció a Alan… pero gran parte la configuré a partir de mi imaginación. Usé la información que aprendí sobre ella, pero tuve mucha libertad para descubrir mi propia versión de Louis y quién era ella.

-¿Cuál fue el principal desafío que tuviste que enfrentar?

-Realmente intentar hacerle justicia a Louis, lo que significa no solo interpretarla de la forma más real posible -que no fue fácil porque no hay mucho material audiovisual de ella, no es como Jackie Kennedy de quien hay muchísimo material-. Así lo complejo fue encontrar esa línea entre la creatividad y lo que realmente ocurrió. Algo que me llamó mucho la atención, fue la relevancia que tenía el vestuario, maquillaje y peinado para entrar en personaje. Con muchos trajes maravillosos que probar, a veces ocurría que me ponía un vestido y sentía que no era suficiente para Louis. Pero después probaba otra cosa y sí me sentía Louis. No pensé que eso afectara tanto a la interpretación.

-¿Si tuvieras la oportunidad de decirle algo o preguntarle algo a la verdadera Louis? ¿Qué sería?

-Creo que le preguntaría si me odia o si considera que la interpreté bien. Una de las cosas que averigüé es que le decían Lady Westinghouse, aludiendo a una marca de refrigeradores, principalmente por mostrarse más bien fría y distante. Así que me gustaría examinar eso, me pregunto qué pensaría ella, porque no es un retrato halagador. Y creo que lo otro que me gustaría saber sobre ella es ¿Por qué eligió a Alan?

-¿Qué fue lo más difícil de filmar física y emocionalmente?

-Fue una pelea entre Louis y Alan. Fue un momento en el que todo el dolor que ella está sintiendo por sus infidelidades y los sacrificios que ambos hacen por la familia por el viaje al espacio; aflora entre sollozos. Y eso fue difícil de hacer por las emociones y por la posición en la que ella no quería estar, de mantener una fachada frente al mundo.

-Considerando que es una historia tan icónica para Estados Unidos, ¿Qué fue lo que más te sorprendió respecto a los sucesos y las personas que formaron parte?

-Creo que lo que más me sorprendió al sumergirme profundamente en la historia fue que yo asumía que los astronautas tenían todo este set de habilidades en el que eran grandes científicos o matemáticos, lo que no era cierto. Sí, estos sujetos son muy valientes, son líderes militares, y se requiere mucha valentía y agallas, pero también eran adictos a la adrenalina, hay un hambre intensa que me dio una perspectiva distinta respecto de su psicología. Y el otro aspecto -que quizás no debió sorprenderme tanto- es que son seres humanos muy imperfectos. Creo que la forma en que fueron humanizados y traídos de vuelta a la tierra en la serie, fue muy interesante.

-¿Qué fue lo más inspirador y lo más sorprendente al trabajar en esta historia?

-Que estas personas son comunes y corrientes. Sí, lograron grandes cosas, pero siempre asumí que tenían una inteligencia superior, y con esto no quiero reducir sus brillantes mentes, pero quiero decir que son como tú o yo. Con sus problemas domésticos como todos nosotros. Para mí, ese “right stuff” -”lo que hay que tener”- que deben tener los elegidos para tales misiones, es algo que todos tenemos. Es sobre descubrir esa fuerza en nosotros para lograr lo que queremos. Y eso es posible para cualquier persona.

-¿Cuál dirías que es la gran innovación de esta historia? ¿Cómo la recomendarías en relación a la película de 1983 o la novela original?

-Creo que es que realmente ilumina todos los problemas del programa. Desde la configuración de la misión, hasta los problemas personales de algunos de los elegidos. Los defectos de sus personajes y sus relaciones interpersonales. Creo que muestra un poco a los antihéroes, estas personas que no hacen lo correcto, pero que de alguna forma empatizas con ellos. Y no es que hagan cosas despreciables, pero sí dejan ver sus vicios. Creo que eso es una parte fascinante de la historia.

Los elegidos para la gloria está disponible en Disney+ y este viernes 19 de febrero estrena su quinto episodio -de un total de ocho-.