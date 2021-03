Calls: la inquietante nueva serie de Pedro Pascal en el streaming

Nuevo mes, nuevo proyecto estrella de Pedro Pascal. Luego de firmar para protagonizar la adaptación de The last of us de HBO y la nueva comedia de Judd Apatow para Netflix, además de estrenar en la misma plataforma Enmienda: La lucha por la igualdad en EE.UU. (interpretando monólogos de Abraham Lincoln), el actor tiene otra producción estelar.

Esta vez participa en Calls (Llamadas), serie de Apple TV+ que presenta un innovador formato de nueve capítulos de 12 minutos. En esa extensión, la producción presenta distintas conversaciones telefónicas que derivan en situaciones inquietantes.

La ficción apuesta por generar terror y misterio ocupando como recurso únicamente imágenes abstractas y la voz de sus personajes, como sugiere en el primer adelanto.

Una experiencia inmersiva que además cuenta con un elenco de primera línea: Lily Collins, Aubrey Plaza, Nick Jonas, Aaron Taylor-Johnson, Karen Gillan, Danny Huston, Mark Duplass, Joey King, Riley Keough, Jaeden Martell, Nicholas Braun, Ben Schwartz y Judy Greer. También es parte del proyecto Rosario Dawson, con quien Pascal viene de trabajar en el segundo ciclo de The Mandalorian.

El formato original de Calls es francés (creado por Timothée Hochet y de Canal+) y el cineasta detrás de los nueve episodios es el uruguayo Fede Álvarez (No respires), cuya última producción como director en Hollywood fue La chica en la telaraña.

La serie lanzará todos sus capítulos en simultáneo el vienes 19 de marzo.