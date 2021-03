Kelly Marie Tran: “Es importante asegurar una mayor representación de todos los diferentes tipos de mujeres”

Rodeado de la algarabía propia de los fanáticos más acérrimos de la saga, el elenco de la última trilogía de Star Wars se las ingenia para no revelar demasiado en abril de 2019. Sólo lo suficiente como para entibiar la previa en la Star Wars Celebration de Chicago en que se darán a conocer las primeras claves del Episodio IX.

El presentador Stephen Colbert interroga al director J. J. Abrams sobre algo específico: si la aventura que vivirán juntos Rey, Finn y Poe en la película también incluirá a Rose Tico, el primer personaje asiático de la franquicia, introducido en el anterior filme (Star Wars: Los últimos jedi) y encarnado por la actriz estadounidense de ascendencia vietnamita Kelly Marie Tran.

Medio en broma, medio en serio, el cineasta pregunta “¿cómo te atreves?”, para luego dar una respuesta breve pero elocuente a la luz de los hechos: “Le agradecí a Rian Johnson (director de Los últimos jedi) por tantas cosas que hizo... Lo mejor para mí fue que eligió a Kelly Marie”.

Tran y Boyega en Los últimos jedi. Foto: David James..©2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

Alguien cronometró que en el Episodio IX, El ascenso de Skywalker, Tran apareció un total de un minuto 16 segundos en pantalla. Un contraste brutal con el protagonismo que tenía en la película previa y un cierre ingrato para la intérprete, que tras su debut en la saga había sufrido ataques racistas y sexistas por parte de un sector de los seguidores en internet, lo que la llevó a abandonar las redes sociales.

Quizás por todo eso no es tan extraño que, al ser consultada sobre si durante la pandemia ha podido reflexionar sobre su paso por Star Wars o si volvería a interpretar a Rose, la actriz prefiera reír y ser escurridiza.

“Sumé muchos pasatiempos durante la pandemia, para ser honesta. He pintado y coloreado mucho”, dice a Culto por videollamada. “Para ser honesta, realmente no he pensado mucho en Star Wars”.

Luego de una época en que prefirió el bajo perfil -rechazando ofertas laborales y refugiándose en su círculo cercano-, Tran (32) tiene motivos para festejar: le da voz a la protagonista de Raya y el último dragón, uno de los mayores aciertos animados de Disney en un buen tiempo.

Estrenado este viernes 5 en la plataforma Disney+ (como Premier Access, pagando un precio adicional a la suscripción), el filme cuenta con la primera princesa del sudeste asiático del estudio, Raya, una joven ilusionada con la magia del mundo de Kumandra, hasta que todo se derrumba por la división entre los distintos clanes. Años después es una joven guerrera que luchará por encontrar al último dragón (Awkwafina) que le podría permitir traer de vuelta a su familia y, de paso, recuperar la fe en las personas.

La actriz da voz a Raya. Foto: © 2020 Disney. All Rights Reserved.

Un protagónico que la actriz dice haber construido sin observar a las princesas de la larga historia de la compañía ni a ningún otro referente. “Realmente quería estar segura de crear un personaje que fuera auténtico con su experiencia”, afirma. “Creo que ella es muy diferente de lo que históricamente hemos asociado al pensar en la palabra princesa”.

-Por la pandemia, realizó su trabajo en Raya y el último dragón completamente desde su hogar. ¿Cómo describiría su experiencia en esta película?

Fue salvaje. No creo que Disney haya hecho una película como esta antes, donde hay mucha gente desde casa trabajando en diferentes lugares. Creo que fue muy inspirador ver la película ahora, reconociendo cuán divididos teníamos que estar todos debido a la situación actual del mundo. Se siente como una metáfora de la lección de la cinta, lo que parece extraño. Que de alguna manera hicimos nuestra parte para contribuir a un fin más grande. Estoy realmente muy orgullosa de esta película y del hecho de que la hicimos durante este tiempo.

Awkwafina interpreta a la dragona Sisu, Foto: © 2021 Disney. All Rights Reserved.

-¿Cree que con esta cinta están subvirtiendo la tradición de las películas de princesas?

No lo sé. Jamás digo que hay algo negativo en la feminidad, ¿sabes a qué me refiero? Creo que existe este tipo de percepción de que esas películas muestran a las chicas sólo como si les gustaran los vestidos o algo así. No creo que sea algo malo que me guste usar vestidos. Creo que lo importante es asegurarnos de que tengamos una mayor representación de todos los diferentes tipos de mujeres, a quienes les gusten diferentes cosas, les interesen diferentes cosas. Así no generalizamos sobre un grupo de personas. Creo que eso es probablemente lo más importante para mí.

“¡Y esas películas son geniales! Me encantaba verlas mientras crecía. Hay algo que las cintas animadas de Disney hacen muy bien, y es cómo capturan lo que es la magia. Cuando eres niño, ver esas películas realmente hace que tu imaginación se vuelva loca. Estoy emocionada de ser parte de un filme que no sólo presenta la idea de lo que es ser una princesa, sino que también es capaz de capturar esa magia que es la razón por la que estas películas son especiales”.

-¿Cómo percibe hoy los hitos de su carrera? ¿Cree que en los últimos años ha habido progresos en Hollywood en cuanto a la representación de personas asiáticas?

¿Cómo percibo estos logros? Es algo grande (se ríe). Sí, se siente una locura ser parte de este cambio positivo. Creo que ha habido muchos cambios positivos en términos de representación asiática en las películas recientemente. Muchas de esas personas involucradas en ese cambio son parte de este elenco (de Raya y el último dragón), lo cual creo que es increíble. Siempre hay más trabajo por hacer pero siento que estamos cambiando las cosas y es realmente emocionante ser parte de eso. Se siente como un honor y una responsabilidad, y honestamente, un gran milagro que pueda estar haciendo esto.

El filme llegó a Disney+. Foto: © 2020 Disney. All Rights Reserved.

-¿Cuál es su siguiente meta? ¿Quizá quedarse en Disney y hacer una película de Marvel u otra franquicia?

Amo a todo el mundo en Disney y me encanta trabajar en estos grandes mundos realmente mágicos. No sé cuáles son mis próximos sueños, para ser honesta. Eventualmente, me encantaría escribir y dirigir. Siento que realmente he estado tratando de estar presente en Raya, porque parece que es algo tan fugaz y quería aprovechar al máximo cada momento de la vida mientras celebro esta película. Pero volveré a eso. No sé qué quiero hacer a continuación.