El club de la pelea de Bella Thorne: “Soy una luchadora”

Para enero de 2020 el panorama era muy diferente al actual. Series y películas estaban en pleno rodaje con miras a 2021, sin anticipar que a partir de marzo las filmaciones serían pausadas, los estrenos postergados, y los cines y teatros cerrados.

Pero Chick Fight no tuvo ese destino. Para cuando las alertas de pandemia se activaron, la producción ya había finalizado. Claro que no por eso fue un proceso fácil para sus protagonistas, quienes tuvieron que entrenar en tiempo récord y mostrar coreografías que habían aprendido solo un par de días antes.

“Si bien estuve muy enferma, realmente disfruté trabajar en la cinta”, dice Bella Thorne en entrevista con La Tercera. “Disfruté cada una de las escenas de pelea, gocé el proceso y todo lo demás. Mis escenas favoritas fueron todas las que tenían acrobacias y peleas porque cada vez pude hacer más cosas”, relata la actriz de 23 años vía Zoom.

Dirigida por Paul Leyden, Chick Fight es una comedia de acción protagonizada por Malin Akerman (27 dresses, Watchmen) como Anna, una mujer que está en la ruina y arriesga perder su departamento tras incendiar por accidente la cafetería en la que trabajaba. Un completo caos en su vida que su amiga policía Charleen (Dulce Sloane) propone solucionar participando de un club clandestino de lucha.

Una película sobre la fortaleza de las mujeres y la importancia de perseguir los sueños más allá de lo que otros juzguen, que tiene a Bella Thorne en el rol antagónico de Olivia, la némesis de Anna. “Solo tuve que dejar aflorar a mi mujer ruda interior”, dice la también bailarina, modelo y cantante que comenzó su carrera artística a las seis semanas de vida, al posar para una revista sobre maternidad.

Chick Fight se suma a un extenso listado de producciones en las que Thorne ha trabajado. Con 36 películas y 24 series, la joven ha oscilado entre roles secundarios, un exitoso paso por una serie de baile, y la incursión en el género de terror en historias como Amityville y The Babysitter.

Lo que sí quiere retomar de sus trabajos anteriores es su veta como cantante, la que exploró públicamente en el EP Jersey, de 2014. “Tengo una larga lista de proyectos. Me estoy enfocando también en la música. He estado lanzando canciones y me he divertido bastante siendo creativa. También estoy en medio de la filmación de otra película”.

¿Cuál fue su primera impresión cuando recibió la oferta para Chick Fight?

Cuando leí el guión estaba superemocionada porque Malin [Akerman] trabaja en ella y la amo. Ella es muy ruda. Cuando leí el libreto pensé que era hilarante. Hace tiempo quería hacer una película de pelea, así que llegó en el momento perfecto, porque siempre tuve interés en el género de la pelea. ¡Y aún quiero hacer otra! Pero algo más serio, como del lado del drama.

¿Cree que hay un resurgimiento o reencanto con las historias y series de pelea?

Sí, la gente las está viendo más y más, pensando en que antes las mujeres debían ser de cierta forma en las peleas o que en realidad era un tema más de hombres. Creo que con este movimiento -#MeToo- que ha sido maravilloso, de muchas mujeres fuertes, también se ha abierto camino a que se retraten más roles de mujeres empoderadas. Así que ahora tenemos la oportunidad de ver un cambio en los roles de género que la sociedad había impuesto para las mujeres. Especialmente en lo que respecta al género de pelea.

¿Qué fue lo más desafiante de su rol como Olivia?

Me enfermé muy mal mientras estábamos grabando, lo que hizo las secuencias de pelea muy difíciles. Incluso me tuvieron que poner una vía, vomitaba en todas partes. Estaba molesta con mi cuerpo, porque quería estar bien para lograr lo que realmente tenía ganas de hacer. No lo estuve, pero creo que aún así lo logré. Soy una luchadora.

Chick Fight está disponible en la plataforma digital de Cinemark.