El presente y futuro de las grandes estrellas de los Grammy 2021

Como todos los años, y pese a la pandemia, este domingo (a las 21.00 hrs. de Chile) se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Grammy versión 2021. El show se realizará en el Staples Center, de Los Angeles, California, y será conducido por el comediante sudafricano Trevor Noah.

Entre los nominados a las principales categorías, encontramos nombres icónicos de la música popular de los últimos años. A continuación, en Culto ofrecemos un panorama de lo que ocurre con algunos.

Fiona Apple

En los premios que se entregaban durante la tarde de este domingo, la neoyorkina ganó dos de los tres galardones a los que aspiraba: Mejor interpretación de rock (por “Shameika”) y Mejor álbum alternativo (el aplaudido Fetch the bolt cutters). Eso no le impidió realizar previamente críticas al certamen debido a la nominación del productor Dr. Luke, quien fue acusado de abusos sexuales y psicológico por la cantante Kesha. Luke logró su candidatura en la categoría Álbum del año, claro que bajo el seudónimo de Tyson Trax, por Say So, de la rapera Doja Cat.

Con algo de ironía, Apple se refirió a la situación: “Mi visión era que me subiría ahí con un martillo y no diría nada, tomaría el Grammy y lo rompería en suficientes partes para compartirlo e invitaría a todas las señoritas a subir. Mi segunda idea fue preguntarme si todas ellas boicotearían esta mierda por Dr. Luke”.

Taylor Swift

Es una de las favoritas para llevarse estatuillas debido a uno de los dos discos que sacó en 2020, hablamos de su excelente elepé Folklore, el cual está nominado en Álbum del año. Además, la oriunda de Pensilvania compite por: Canción del año, Mejor interpretación pop (ambas por “Cardigan”), Mejor interpretación grupal pop por junto a Bon Iver (por la canción “Exile”), Mejor álbum pop vocal (Folklore) y Mejor canción para medios visuales (”Beautiful ghost”), junto a Andrew Lloyd Webber. Totaliza seis nominaciones. Swift además será uno de los números que se presentarán durante el show.

Por estos días, la cantante se encuentra ocupada regrabando todos sus álbumes anteriores a 2019, esto, debido a que su antiguo manager, Scoter Braun, adquirió sin aviso Big Machine Label Group, el sello que tenía los derechos de las grabaciones antiguas de Swift. Ante esto, la rubia decidió retomar el control de su música y grabar nuevamente todo. Así, en febrero se pudo conocer una nueva versión de su single “Love story”, perteneciente al álbum Fearless (2008), acaso su álbum más vendido, el cual se espera se re-lance en abril próximo.

Dua Lipa

A sus 25 años, la británica de origen albano-kosovar, tiene nada menos que 6 nominaciones: Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop (todas por ”Don’t start now”), Álbum del año, Mejor álbum vocal pop (por Future nostalgia), Mejor interpretación grupal pop, junto a J-Balvin, Bad Bunny & Tainy (por “Un día”). Además, será parte de las presentaciones que se podrán ver durante la noche.

Si bien, viene de haber causado cierta polémica debido a la viralización de unas fotos donde se le veía vacacionando en las playas de Tulum, en la Riviera Maya, en plena pandemia, lo cierto es que Dua Lipa no se ha estado quieta. En febrero sacó una nueva reedición de su Future nostalgia titulado Future nostalgia Moonlight Edition, en que el álbum es reinterpretado por otros artistas, siguiendo lo realizado en agosto del 2020 con Club Future Nostalgia junto a la DJ The Blessed Madonna, quien remezcló todas las canciones.

Además, ese mismo mes sacó su primer single del 2021: “We’re good”.

Beyoncé

La oriunda de Houston, Texas, lidera las candidaturas con 9 nominaciones: se encuentra nominada dos veces por Grabación del año (por su canción “Black parade”, y como productora de Megan Thee Stallion con su canción “Savage”), además de Canción del año, Mejor interpretación R&B, Mejor canción R&B (”Black parade”); Mejor canción de rap, Mejor performance de rap (por la mencionada ”Savage”); Mejor video musical (”Brown skin girl”) y Mejor filme musical (Black is king).

Hace pocos días hizo noticia al apoyar públicamente a Meghan Markle tras la comentada entrevista que concedió a Oprah Winfrey junto al príncipe Harry. “Gracias Meghan por toda tu valentía y liderazgo. Todos hemos sido fortalecidos e inspirados por ti”, puso la artista en su sitio web.

Billie Eilish

La joven de 19 años está nominada a Grabación del año, Canción del año, Mejor interpretación pop (las tres por “Everything I wanted”) y Mejor canción para medios visuales (”No time to die”). Durante la ceremonia de premios no televisada se impuso en esta última categoría y se espera sea parte de las presentaciones del show principal.

La artista viene de estrenar en la plataforma Apple TV+ el documental Billie Eilish: The world’s a little blurry, que muestra el proceso detrás de When we all fall asleep, where do we go? (2018), el exitoso álbum debut que la consagró como gran triunfadora de la anterior ceremonia de los Grammy.

En septiembre del 2020, su hermano Finneas, quien hace las veces de productor de sus discos, confirmó que se encuentran trabajando en un nuevo álbum. “Billie y yo estamos a toda máquina en su próximo disco”, dijo. Si bien no anticipó una fecha, será sin duda una de las novedades esperadas durante el año.

Bad Bunny

El puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, es otro de los nominados a los Grammy 2021, en dos categorías: Mejor interpretación grupal pop, junto a J-Balvin, Dua Lipa & Tainy (por “Un día”) y Mejor álbum latino (por YHLQMDLG), y está considerado para ser parte del show.

El cantante viene de estrenar el videoclip de “La noche de anoche”, que lo unió con la española Rosalía, y en enero hizo lo propio con su canción “Booker T”.

Post Malone en un show en Budapest en agosto de 2019. Foto: Reuters/Bernadett Szabo/File Photo

Post Malone

El rapero y productor neoyorkino también tiene nominaciones. Grabación del año, Canción del año (ambas por ”Circles”) y Álbum del año (Hollywood’s bleeding). También será parte de las presentaciones.

En febrero lanzó un single titulado “Only wanna be with you”, y se espera que lance un nuevo álbum durante este 2021.

Black Pumas

La banda de soul sicodélico oriunda de Austin, Texas, se anota con tres nominaciones: Grabación del año, Mejor interpretación en American Roots (ambas por ”Colors”) y Álbum del año (Black Pumas). Serán parte del show estelar.

El dúo tenía previstas presentaciones internacionales en enero, la que incluía Santiago de Chile, en la sala Metrónomo, pero producto de la pandemia debió cancelarse. De todos modos, en su sitio web indican que hay presentaciones agendadas en diferentes ciudades de los Estados Unidos entre mayo y julio. Luego, en noviembre tienen fechas en Europa.

Natalia Lafourcade en Song Exploder

Natalia Lafourcade

En la ceremonia no televisada, la mujer tras “Una vida” se impuso en la única categoría de los Grammy a la que postulaba: Mejor álbum de música regional mexicana, por su disco Un canto por México vol. 1, el cual fue pensado como un recital para recaudar fondos para el Centro de Documentación del Son Jarocho, donde tocó la música típica de la región en la que se encuentra, Veracruz. El edificio quedó muy dañado por el sismo de 2017.

Para este 2021 se espera el segundo volumen del mencionado disco, además del reconocimiento que le trajo su participación en la serie de Netflix Song exploder, donde relató el proceso de creación de “Hasta la raíz”.