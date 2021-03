Alianza con el mercado de Cannes, foco femenino y en 10 días: así será la edición más ambiciosa de Sanfic Industria

En una época de vertiginosos cambios en la industria audiovisual, los certámenes fílmicos van a la caza de estar al día con los nuevos aires del medio. Pero desde 2020 además encaran el reto de la pandemia y el golpe que significó la crisis para los sucesivos hitos del sector, desde Cannes hasta el circuito latino de festivales.

Sanfic se logró realizar en agosto de manera virtual, concretando de manera remota su 16° versión, tal como buena parte de los eventos del ámbito. Sin embargo, quedó pendiente el encuentro que se desarrolla en paralelo a cada edición, Sanfic Industria, enfocado en proyectos en desarrollo o títulos que están cerca de ver la luz (organizado por Fundación CorpArtes, producido por Storyboard Media y co-financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual).

El proyecto de serie Puente de plata

Primero la organización barajó octubre pasado como fecha para realizarlo pero finalmente se terminó programando para marzo, entre este jueves 18 y el viernes 26. El resultado de ejecutar la convocatoria en una fecha inusual, explica la directora de Sanfic Industria, Gabriela Sandoval, fue que los postulantes se triplicaron, pese a que el tiempo en que recibieron trabajos bajó a un mes.

Una de las consecuencias de levantar la iniciativa en solitario. “El desafío era cómo visibilizamos este espacio, que por, primera vez en nueve años, lo hacemos fuera del marco del festival”, apunta.

El tiempo real

De manera virtual, el evento alista su edición más ambiciosa y extensa: congregará durante diez días a cerca de medio millar de invitados, y acogerá a representantes de Cannes, Berlín, Toronto, Guadalajara, Mar del Plata, Locarno, además de agentes de ventas, plataformas y productoras (se cuentan HBO y Sony).

El rol de estos últimos consiste en participar en mesas de negocios y en visualizar los títulos que son parte del Work in progress, sección dedicada a películas que encaran su postproducción y por la que históricamente han pasado desde Joven y alocada hasta Cascos indomables, coproducción entre Chile y Costa Rica.

En la actual edición, el evento nacional anuncia además una inédita alianza con el Marché du Film del Festival de Cannes, el área de industria del certamen, que bajo el rótulo Goes to Cannes invita a encuentros de distintas partes del mundo a ser parte de su versión. Una conexión que en el mundo han logrado citas muy específicas como Málaga y Guadalajara.

“Es un programa que está dedicado a promocionar los Work in progress de otros festivales para darles mayor difusión a nivel internacional, impulsando los trabajos en el mercado”, señala Sandoval, agregando: “El Work in progress de nosotros ya es un espacio importante, que tiene premios y conexión con programadores de festivales, pero con esto se genera un nuevo impulso y se les da la opción de una vitrina en uno de los mercados más importantes del mundo”.

Con el debut de “Sanfic Industria Goes to Cannes”, de las diez producciones que fueron seleccionadas para la actual versión de Work in Progress Iberoamericano del evento chileno, cinco películas de ficción serán escogidas por un jurado para mostrar un adelanto ante profesionales relevantes del mundo audiovisual en el próximo Marché du Film, hoy programado para el 6 y 15 de julio.

El proyecto de serie Brigada pelicano

En le sección se encuentran tres películas chilenas –El pa(de)ciente; Bastardo. La herencia de un genocida y El tiempo real– y siete largometrajes latinoamericanos, que disputarán esos cinco cupos.

Otras de las novedades de Sanfic Industria es el debut de Productoras NET, en que se reunirán 100 productoras latinas de variada experiencia. Esto con el fin de “visibilizar más el trabajo de productoras mujeres”, define Sandoval sobre la sección que tendrá reuniones y conversatorios entre las participantes.

Cristina

También se estrena Series Lab, espacio que contará con seis proyectos de series chilenas en desarollo. Entre los postulantes se cuentan historias sobre el asesino francés Émile Dubois, el anarquista español Miguel Herberg y la nueva serie de Hernán Caffiero (Una historia necesaria). El antecedente del área es que en 2019 estrenaron la miniserie chileno-finlandesa Héroes invisibles, tras advertir el fuerte ascenso del formato en la región. “Funciona con distintos asesores y luego tienen un pitching abierto a los invitados internacionales”, agrega la directora sobre el espacio.

La apertura de Sanfic Industria será este jueves a las 12.30 hrs. con un conversatorio entre Sandoval y la diseñadora de vestuario alemana Bina Daigeler, quien figura como nominada a los Oscar por Mulán y tiene una carrera junto a Pedro Almodóvar, Jim Jarmusch y Steven Soderbergh. También se programan otras actividades abiertas al público, como conversaciones sobre el cine hecho por mujeres, internacionalización de series y el rol de la TV en Latinoamérica.

La edición 10° de Sanfic Industria se realizaría en agosto, volviendo al modelo habitual del evento. Pero dependerá de lo que depare la pandemia. “Queremos volver a estar en el marco de Sanfic, pero también puede ser que nos quede gustando estar como un espacio aparte. El objetivo es potenciarlo aun más”.