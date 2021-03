El regreso de Yorka en cuarentena: “No sé si esperábamos hacerlo así”

Al filo de la quincena de febrero, el dúo Yorka volvió a pisar un escenario. Una situación antaño cotidiana, con la pandemia parecía un recuerdo de otros tiempos. Pero en esa jornada en Matucana 100, las hermanas Yorka y Daniela Pastenes retomaron la experiencia de tocar en vivo junto a su habitual banda de acompañamiento, lo que no hacían desde febrero del inolvidable 2020.

En rigor, no fue la única experiencia de ese tipo. Durante aquella semana también registraron una presentación en la Municipalidad de La Florida, emitida poco después, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Además, a tono con los tiempos digitales, compartieron una transmisión en sus redes sociales en ayuda del guitarrista de su banda, quien sufrió el robo de sus equipos.

Sin embargo, esto es distinto. El regreso al Teatro Principal de Matucana se enmarca en el ciclo Matucana Suena, en el que también se presentará Denisse Malebrán este viernes 19. El show de Yorka, titulado El primer concierto, estará disponible en la plataforma del centro desde las 21.00 horas del sábado 20. Nada menor, porque en la interna de la dupla, presentarse en Matucana 100 significa algo especial. Un hito.

La noche del viernes 17 de agosto de 2018, Yorka ofreció uno de los shows más importantes de su carrera. Ante una sala de honor del Matucana repleta, la dupla presentó Humo, su más reciente disco. “Nadie pensaba que Yorka podía agotar un teatro, ni nosotras mismas, y la verdad nos subió bastante el autoestima y nos fortaleció increíblemente -rememora Yorka Pastenes, al teléfono con Culto-. Fue un antes y un después de nuestra carrera sin duda alguna”.

Esta vez, el regreso tiene un sabor diferente. La nota agridulce la pone la pandemia que forzó una grabación sin público en las gradas. “No sé si esperábamos tener un regreso así, sinceramente a mí me encantaría volver a tocar con gente -comenta Yorka-. Pero M100 se la jugó con hacer este ciclo con artistas de todo tipo.”

Pero en su fuero interno, las artistas también sienten el regreso con distancia social como una forma de aliviar un peso que las inquietaba en su ánimo. “Esta decisión de volver a tocar con la banda fue más que nada por salud mental, no fue como pensando en algún proyecto específico”, explica Daniela Pastenes, con su hablar más pausado, en contraposición del estilo más directo de su hermana seis años mayor.

“Yo estoy super ansiosa y no tocar me ha afectado profundamente en mi salud mental -complementa Yorka-. Uno está malabareando con lo que puede y tratando de concretar uno de diez proyectos, si todo se cae”.

De todas formas, las hermanas remarcan que en el recital habrá algunas novedades; sonarán algunas versiones de temas que no suelen tocar en vivo, y además tendrán algunos invitados. Entre estos Benjamín Walker, quien junto a las Pastenes, la cantautora Natisú y el músico Hakanna, participó en el álbum colaborativo Mal; una suerte de cancionero de pandemia grabado en los días de la cuarentena en el departamento que compartían.

“El show que van a ver es de primer nivel, probablemente nosotras no lo hubiésemos podido hacer -comenta Daniela-. Sentimos que este show es único, no hay otro. Y quizás con público no hubiese resultado igual porque las butacas vacías también le dan un simbolismo importante”.

Buena parte de la confianza reside en el hecho que el dúo llevaba dos meses ensayando con su banda. Por ello, una vez que recibieron la llamada de la gente de Matucana 100 en enero, los preparativos fueron breves. “Nos veníamos preparando hace rato porque teníamos ganas de tocar -cuenta Yorka-. Entonces a medida que se fueron levantando las fases y se fueron estableciendo los protocolos, nos fuimos juntando con la banda para preparar un show que no sabíamos dónde se iba a estrenar. Ese fue el show que estrenamos en Matucana”.

Eso sí, subrayan que las juntas se ajustaron a las condiciones que impuso la pandemia hasta nuestros días. “Tenemos un espacio, nuestra sala de ensayo, que la preparamos y tiene el espacio suficiente para tener distancia entre nosotros y nos hemos cuidado -explica Yorka-. Decidimos vernos, entrar dentro de nuestro círculo de personas, cuidarnos. Además, la banda se ha hecho PCR tres veces, nosotras como cinco”.

De Nicole a Gatti

En rigor, el retorno de Yorka a la actividad junto a sus músicos habituales desde hace cuatro años -el baterista Matías Petersen, el guitarrista Pablo Jara y el bajista Francisco Ugarte-, continúa un proceso que viene desde mediados del año de la pandemia. En el invierno, la dupla comenzó a trabajar, vía Zoom, los temas de su nuevo disco -el cuarto de su carrera y por ahora sin título conocido-, junto al productor Cristián Heyne, acaso uno de los nombres capitales del pop chileno.

“Yorka siempre ha sido pop, lo que pasa es que no habíamos podido explotarlo tanto -explica la mayor de las Pastenes-. En un minuto uno empieza a creerse media indie, porque vive medio así, pero nosotras siempre hemos querido hacer pop. Y Cristián nos ha permitido disfrutarlo y gozarlo sin culpa”.

En agosto, de cara a la grabación del álbum, volvieron a los ensayos con un ritmo de dos o tres semanales. “Cuando empezamos a retomar todo fue para grabar nuestro disco el año pasado y ahí seguimos mantenido el contacto, porque nos sube el ánimo. Fue un poco por ese lado -recuerda Daniela-. De ahí fueron apareciendo las cosas. Creo que todo es una incertidumbre gigante. Creo que el equipo, mi hermana ha hecho que todo no sea tan duro y hostil”.

Parte de ese nuevo trabajo ya se conoció en diciembre con el primer adelanto, la canción “Mentir”, cuyo videoclip contó con la participación de las actrices Josefina Montané y Dindi Jane. En marzo liberaron una nueva versión del tema, trabajada con instrumentación acústica y con la voz de la cantautora Nicole como artista invitada.

“Queríamos sacar una reversión de la canción para que tuviera una segunda vida -cuenta Yorka-. En eso empezamos a pensar y nos dimos cuenta que Nicole siempre había sido demasiado buena onda con nosotras y es una idola, una referente del pop femenino en este país, quien dio cara por muchos años siendo mujer en esta industria”

“Le mandamos un mensaje de WhatsApp, y nos respondió al tiro que sí, no se dio nada de color. La invitamos y estábamos muy contentas -agrega-. Es como un sueño”.

Un sueño extendido en el último año y medio porque, pese a todo, las artistas han logrado conectar con otros nombres claves en la industria. “Desde el estallido social hemos tenido el honor de conocer a muchas mujeres que admiramos; desde Denisse, Javiera Parra, Mon Laferte, Nicole y todas ellas -detalla Yorka-. Estamos chochas, porque en verdad todas son bacanes”.

-Aunque lo grabaron en los días de la pandemia, ¿cuánto resonó el estallido en el disco?

Y: La verdad casi nada, el disco que van a escuchar no es un disco social ni que tenga alguna crítica o contenido más político, es más introspectivo. Tiene que ver con el cuestionamiento de las relaciones amorosas.

La dupla también participó en la reversión del clásico “Los momentos”, como parte del reconocimiento que la SCD dio a Eduardo Gatti como Figura Fundamental de la Música Chilena, en su edición 2020. “Fue un honor la verdad, esa canción en particular fue una de las que me llevó a cantar y tocar guitarra en mis inicios, así que es un honor estar ahí con todos esos artistas que siempre admiré”, recuerda Daniela.

Tras el Matucana, las hermanas dejan de momento los ensayos para enfocarse en otros asuntos propios del dúo, y también en sus actividades como profesoras de música. “Ahora después de grabar estos shows paramos un poco porque con la Daniela estamos con mucha pega con respecto a algunas cosas que se vienen”.

Entre estas, continuarán los adelantos del álbum que esperan lanzar “sí o sí este año, más tirado para el medio, que para el final o al principio”, adelanta Yorka. Pero agrega que “más pronto que tarde” publicarán un nuevo single. “Es una canción que nos tiene muy cautivadas, distinta a lo que lanzamos siempre”.

Mientras, las artistas se aprestan a compartir la vivencia de su primer concierto en meses. Yorka lo explica en palabras de la generación millenial. “Es un F5, una actualización completa de lo que es Yorka hasta este minuto”.