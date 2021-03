Ray Cathode: desclasifican las pioneras grabaciones electrónicas del productor de The Beatles

La experimentación musical en el estudio de Sir George Martin (1926-2016) comenzó mucho antes que en sus días de Revolver o Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En abril de 1962, dos meses antes de que conociera formalmente al cuarteto de Liverpool, el productor británico, considerado por muchos como el “quinto Beatle” y uno de los grandes responsables de su éxito, publicó un disco mucho más discreto y singular que con el paso del tiempo ha adquirido otro estatus.

Titulado “Time beat”, fue el primer lanzamiento comercial de la BBC Radiophonic Workshop, la unidad a cargo de los efectos de sonido de la cadena inglesa. El single editado por Parlophone incluye dos tracks: la homónima “Time beat” y el lado B “Waltz in orbit”, dos canciones de electrónica muy adelantadas para su época, que parecen música de salón hecha con máquinas; una combinación que tres décadas después comenzaría a ser explorada con más seriedad por artistas asociados a géneros como el lounge y el chill-out.

El disco fue firmado por el misterioso nombre de Ray Cathode, que en realidad era el alias del propio Martin y de la artista italiana y productora de TV Magdalena Fagandini.

“Soy una persona que se aburre con bastante facilidad y no me gusta hacer lo mismo una y otra vez. Una vez que dirigí el sello no gané mucho dinero, pero tuve la libertad de hacer lo que quería hacer”, dijo alguna vez George Martin, a propósito de su trabajo musical.

“Time beat” será reeditado en mayo próximo, incluyendo una edición en vinilo de tiraje limitado y dos remixes de ambos temas. Las ganancias de las ventas serán destinadas para la estación de radio Dublab.

El single original de “Time beat” se puede escuchar aquí.