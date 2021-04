Tom Morello: “Cada vez que estoy en un escenario tocando guitarra o con un micrófono, el espíritu de Víctor Jara está ahí conmigo”

Víctor Jara y Tom Morello: músicos de distintas generaciones, estilos y latitudes, pero vinculados de una u otra manera en las últimas décadas.

Desde sus días noventeros en Rage Against the Machine o desde su paso por Audioslave una década más tarde, el guitarrista ha manifestado su devoción por el cantautor chileno, subrayando la amplia influencia que ha ejercido sobre él su historia y su mirada política.

De hecho, en su último paso por el país, cuando vino como parte del grupo Prophets of Rage, visitó la tumba de Víctor Jara en el Cementerio General y se colgó una frase en su guitarra que clamaba por justicia para el hombre de El derecho de vivir en paz.

El músico en su show en Santiago de 2017, junto al proyecto Prophets of Rage. FOTO: Gentileza Fundación Víctor Jara.

Cuando un año más tarde ocho ex militares fueron condenados por el asesinato del cantante en 1973, Morello publicó en sus redes sociales un largo texto que partía con un “¡por fin algo de justicia!”. También se ha reunido con la viuda de Víctor, Joan Jara.

El guitarrista junto a la viuda del músico, Joan Jara. FOTO: Gentileza Fundación Víctor Jara.

Ahora, la admiración del músico por el chileno tiene un nuevo capítulo. Esta noche en el programa Encuentros cercanos que transmite la Fundación Víctor Jara a través de sus plataformas digitales, se emitió un video donde Morello detalló varios aspectos de su relación artística con Jara.

Por ejemplo, ante la pregunta de cómo descubrió su historia y su figura, el norteamericano comentó: “Fue en mis estudios sobre cómo los Estados Unidos intervino en Latinoamérica apoyando el golpe fascista que derrocó a Allende. En el proceso de estudio supe de un músico llamado Víctor Jara quien fue asesinado por los fascistas. La gente pregunta si acaso la música puede cambiar el mundo, si acaso la música realmente importa. Bueno, Víctor Jara es un ejemplo perfecto, de que si, absolutamente”.

Después agregó: “Víctor Jara fue considerado tan peligroso para los fascistas, que tuvieron que matarlo, eso es lo mucho que importa la música, es así como la música puede cambiar el mundo, así de grande era la amenaza para el régimen fascista que querían instalar. Así que cuando supe de Víctor Jara, me sumergí en su vida, su historia, y su música”.

En el segmento, llamado Las huellas de Víctor Jara en el mundo, el guitarrista también abordó la influencia directa que ha tenido sobre su trabajo: “Yo era un activista antes de ser un cantautor. Empecé a hacer activismo político cuando tenía 16 o 15 años, sólo aprendí a tocar la guitarra a los 17. Así que cuando empecé a aprender sobre Victor Jara, me inspiró mucho el hecho de que su música y su activismo estaban entrelazados, y que su ADN no era sólo el de un músico que tenía algunos pensamientos de cómo el mundo podría ser mejor, sino que estaba profundamente integrado a las luchas del pueblo, y a las luchas de derechos humanos de su época, usando su música, sin tapujos, para alzar la voz de los oprimidos, los más pobres, los pisoteados, y en contra de la injusticia”.

“Eso fue muy llamativo para mí porque yo no elegí ser un guitarrista, eso como que me eligió a mí, entonces fui ‘maldecido’ con este llamado y tenía que encontrar un camino para entrelazar mis convicciones a mi vocación, y Víctor Jara fue un gran ejemplo de alguien que hizo eso, de una forma que inspira”.

También tuvo tiempo para recordar sus visitas a Santiago: “Tuve la oportunidad y he visitado la tumba de Víctor Jara varias veces cuando he ido a Santiago, y conversé con su viuda sobre esto mismo. Claro, (Joan) aún tiene una gran pena por su asesinato, por las autoridades, y yo le aseguré que -aunque compartimos la profundidad de esa pena- los pueblos del mundo comparten la profundidad de esa pena, por su pérdida, y que su legado es uno. Víctor Jara continúa luchando, Víctor Jara continúa cantando, en cada uno de nosotros y nosotras, en cada estado o región. Desde una banda de garaje, a quienes le preocupan más sus seguidores y no cuánto dinero están ganando; hasta todas las bandas de estadio, que predican un mensaje de amor, unidad, y solidaridad. Yo sé que cada vez que estoy en un escenario tocando guitarra o con un micrófono, el espíritu de Víctor Jara está ahí conmigo, y las cosas por las cuales él luchó, yo seguiré luchando por ellas. Los músicos a través del mundo cuando estamos con nuestra música, nuestros seguidores, nuestras amistades, nuestros compañeros, trabajando por un planeta más justo y decente, el espíritu de Víctor Jara está presente”.