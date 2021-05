Ringo Starr revela cuál es su canción favorita de los Beatles (y no es de McCartney)

Ni siquiera lo dudó. En una aparición virtual de Ringo Starr (80) en The Late Show, el presentador, Stephen Colbert, le hizo una pregunta en el marco de una sección llamada Las 15 preguntas de Stephen Colbert. “Tienes una canción para escuchar por el resto de tu vida. ¿Cuál es?”.

La respuesta fue rápida: “Come together”, el track compuesto por John Lennon y que abre el disco Abbey Road (1969).

El presentador, sorprendido, contrapreguntó: “¿Es tu canción favorita de los Beatles?” y, quien reemplazara a Pete Best en 1962 en el cuarteto de Liverpool dijo: “Sí”.

“Hay muchos otros favoritos, pero si quieres uno, Come Together no puede ser malo”, dijo Starr. Y añadió: “Creo que funcionó perfectamente con la banda y la canción, y John siendo John. Me encantó ese momento“.

No es la primera vez que Ringo se refiere en términos elogiosos a las composiciones de Lennon. En junio del 2020, en declaraciones recogidas por el sitio Far Out, la voz de With a little help from my friends contó que hacia el final de la carrera del grupo, prácticamente trabajaban por separado. Así, cuando le tocaba enfrentarse a las composiciones de sus compañeros, ya había desarrollado un sentido agudo que le permitía saber quién era el autor del tema.

Ahí no tuvo dudas en decir: “Me di cuenta de cuáles eran las canciones de John, siempre preferí tocarlas, siempre tenían un poco más de rock and roll”, dijo Ringo.

Y no solo se quedó en las palabras. Tras la separación de los Fab Four, el autor de Help! lo invitó a tocar en su álbum debut solista, Plastic Ono Band (1970), y este le devolvió la gentileza convidándolo a participar en su elepé Ringo (1973), donde Lennon aportó la canción “I’m the Greatest”. En ese tema, como una ironía del destino, quien tocó guitarra fue George Harrison.

Incluso, a la hora de elegir cuál fue su mejor interpretación dentro del catálogo beatle, Starr siempre ha dicho que fue Rain, también compuesta por Lennon, para las sesiones de Revolver, en 1966. El tema fue publicado como lado B del single Paperback writer.

“En su momento me pareció que era otro quien tocaba, ¡estaba como poseído! Es mi interpretación favorita, creo que toqué increíble. Ahí comencé a tocar redobles haciendo el primer golpe en el hi-hat, en vez de empezar en una pieza de la batería. Rain es el mejor de todos los temas que hice, me vuela la cabeza. Se sale del marco. Me conozco y sé lo que toco, y Rain es una cosa aparte”, explica el mismo Ringo en el libro Los Beatles, desde el comienzo (Planeta, 2017), de Sergio Marchi y Fernando Blanco.