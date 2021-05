El maestro, Humberto Maturana: el documental que estrena Cineteca Nacional

“A los 12 años yo me preguntaba qué es lo vivo y qué muere. Esa era mi curiosidad”, dice en el tono calmo que lo caracteriza, Humberto Maturana, el científico chileno reconocido con el Premio Nacional de Ciencias en 1994.

Apenas la primera de las -tantas- preguntas que Maturana planteó a lo largo de su vida para adentrarse en el estudio de la ciencia. Así postula el documental El Maestro: Humberto Maturana que estos días será exhibido en la Cineteca Nacional.

El registro dirigido por el cineasta búlgaro Iván Tziboulka, narra a través de entrevistas de archivo con Maturana y conversaciones con quienes trabajaron con él en diversas etapas, los hitos que marcaron la vida del científico y los principales lineamientos que lo llevaron a convertirse en uno de los pensadores chilenos más destacados a nivel mundial.

"Estuve hospitalizado entre 1947 y 1949, enfermo del pulmón. Tuve un año de retiro en soledad. No podía leer, me las arreglaba para leer a escondidas", relata el neurocientífico en el filme de 50 minutos.

Libros como Así habló Zaratustra de Nietzsche y Síntesis de la evolución moderna de Julian Haxley, lo acompañaron durante su enfermedad y lo introdujeron en el mundo de la biología a temprana edad.

El Maestro: Humberto Maturana.

El Maestro: Humberto Maturana.[/caption]

La idea de hacer un documental sobre Humberto Maturana llegó a manos de Tziboulka por parte de Pablo Rosenblatt, productor ejecutivo del proyecto, con quien ya había trabajado anteriormente en el documental Vecinos del Volcán (2013).

"A Pablo le surgió la idea porque conoció a Maturana desde niño, y fue una persona muy importante en su vida", explicó Iván Tziboulka a Culto.

Rosenblatt hizo una serie de entrevistas a lo largo de la vida de Maturana, las cuales fueron usadas para diversos programas bajo la dirección de otros realizadores. Pero cierto material quedó inédito: "[Pablo] me hizo la propuesta de armar el material hecho previamente y hacerle un homenaje", dijo el cineasta búlgaro.

El realizador no conocía directamente el trabajo del científico, pero sí tenía referencias de sobra. "La primera vez que escuché sobre él, fue cuando recién me alisté para venir a Chile en 1987. Compañeros del colegio que se habían hecho psicólogos, y que yo respetaba mucho, me decían 'Por un lado, es una lástima que te vas a Chile, al país de Pinochet. Pero por otro lado, que bueno que te vas al país de Maturana'", recuerdó Tziboulka.

"Como ellos sabían mucho, les pregunté quién era, y me dijeron que era un gran biólogo, una referencia para el mundo científico que rompía muchos paradigmas", agregó el director del documental.

¿Qué es la vida?

Según Maturana, es la pregunta más frecuente, y fue en el intento por responder esa interrogante que el científico destaca la distinción entre vida y ser vivo. "La vida es una concepción, el resultado de algo. El ser vivo es un ente que opera de cierta manera, que hace que uno diga 'ah, está vivo'. ¿Cuál es esa dinámica?, eso es lo que me lleva a la autopoiesis", dice en la cinta el Premio Nacional de Ciencias.

"Autopoiesis", surgió en la década del 60, cuando Humberto Maturana enseñaba Biología en la Universidad de Chile. Respondiendo a la pregunta de un alumno "¿Cómo surge un ser vivo?", el científico pensó en la autonomía de estos, ya que existe una dinámica en la que se producen las mismas moléculas que los componen.

Un concepto "revolucionario", según describen los colegas de Maturana, que actualmente se utiliza ampliamente tanto en la ciencia como en la filosofía.

Humberto Maturana.

Humberto Maturana.[/caption]

Tziboulka y Rosenblatt demoraron aproximadamente 1 año en recolectar el material de archivo, complementar con nuevas entrevistas, realizar el montaje y llegar a la edición final.

"El gran reto del documental fue hacer una increíble síntesis, y que eso sirva para hacer un simple, pero profundo homenaje", dijo el cineasta. "Había mucho material y se pudo encaminar hacia muchos lados. Con Pablo y el montajista -Rafael Espinoza- empezamos armamos la narrativa, que fue lo más difícil".

La ciencia por sobre el poder

"Fui arrestado en Dictadura, en 1976", comenzó narrando el científico en torno a un episodio que escapa a la docencia y a ciencia, o tal vez no.

Maturana fue arrestado y llevado al campamento de prisioneros políticos Tres Álamos. Según recuerda el profesor, fue llamado por alto parlante para ser interrogado y al acudir se encontró con tres personas.

"Tomo asiento y pregunto ¿En qué he violado la Declaración de Principios del Gobierno Militar de modo que ustedes me han arrestado y me traen aquí para interrogarme?", a lo que respondieron: "Queremos solamente conversar porque existen unas acusaciones respecto a usted".

Cuando el docente de la Universidad de Chile preguntó cuáles eran dichas acusaciones, le respondieron que pertenecer a la "Izquierda Cristiana", a lo que replicó simplemente diciendo: "No pertenezco a ningún partido, tampoco soy cristiano".

La discusión se extendió cuando le dijeron al biólogo que estaba haciendo política en la universidad. "Pero por supuesto, todo lo que uno hace es política, porque define un mundo en el que es legítimo hacer lo que uno hace. Conversando con los estudiantes hago política porque hago algo que considero legítimo, y uds al arrestarme también hacen política, porque lo consideran legítimo".

La conversación que osciló entre su figura de líder entre los estudiantes, el comunismo y una pequeña clase de genética, derivó en una exclamación de quienes lo arrestaron. "Ahhh que interesante, me dijeron, y les respondí que cuando quieran me invitan de nuevo", contó Maturana entre risas.

[caption id="attachment_92370" align="aligncenter" width="640"]

Humberto Maturana.[/caption]

"Con Pablo Rosenblatt nos propusimos hacer algo poco pretencioso y que fuera llevadero para acercar a las personas a Maturana", concluye Iván Tziboulka. "Nosotros no queremos lucirnos con el documental, sino que hacer sentir y estimular al personaje detrás del gran científico, y además promoverlo, ya que es un gran aporte de Chile que se conoce más afuera, que dentro del país", dijo el director de El Maestro: Humberto Maturana.

El documental será exhibido en la Cineteca Nacional entre el 25 y el 31 de julio.