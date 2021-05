ABBA asegura que su nueva música saldrá este 2021: “Hay vínculos muy fuertes entre nosotros”

A casi 40 años desde su último lanzamiento, los integrantes de ABBA, el cuarteto sueco que conquistó al planeta en los 70 y una de las mayores fábricas de éxitos de la historia de la música popular, aseguran que el regreso del grupo está cada vez más cerca.

Una esperadísima reunión de los cuatro miembros originales que, en estricto rigor, se habría materializado hace ya casi cinco años, pero que hasta ahora se ha quedado en los anuncios y ha exigido paciencia extrema a sus millones de seguidores en el mundo.

De hecho, tras el reencuentro en junio de 2016 en un evento privado, con los cuatro integrantes juntos por primera vez sobre un escenario en 1982, el conjunto formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus y Frida Lyndstad anunció que trabajaba en una gira de regreso con versiones digitales de los cuatro músicos (llamados “ABBAtars”), que en algún momento se oficializó para 2019, aunque todavía no se materializa.

En paralelo, el grupo se reunió en 2018 en el estudio para grabar dos nuevas canciones, las primeras en 36 años (I still have faith in you y Don’t shut me down), pero la inspiración habría motivado el registro de más temas hasta completar al menos cinco nuevas composiciones, cuyo lanzamiento fue anunciado para ese año y luego aplazado para 2019 y 2020. Ninguna de estas canciones ha visto la luz todavía y la pandemia sólo parece haber retrasado aún más los planes.

Como una forma de actualizar los nuevos pasos de ABBA -y para aplacar la ansiedad y el nerviosismo de la fans ante la espera-, Björn Ulvaeus dio una nueva entrevista al diario australiano The Herald Sun donde aseguró que su icónico grupo “definitivamente” lanzará nuevo material este año.

El músico y compositor de 76 años, autor de buena parte de los hits del grupo sueco -así como de los musicales Mamma Mia! y su secuela junto a Andersson- contó además que los cuatro miembros se han reunido últimamente en Estocolmo para definir detalles de su esperada y postergada reunión.

“Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”, enfatizó el artista, quien comentó que durante las sesiones de grabación con Andersson, Faltskog y Lyndstad se ha revivido parte de la química musical y personal que impulsó el éxito del grupo, cuyos integrantes originalmente eran dos matrimonios. Una situación que con el tiempo empujó a la banda a territorios más oscuros y finalmente a su término, luego del lanzamiento de The visitors (1981), cuando las relaciones entre las parejas ya estaban quebradas.

“Somos muy, muy buenos amigos”, aseguró Ulvaeus al periódico australiano. “Los cuatro nos paramos en el estudio por primera vez en 40 años y hay algo en esto de saber por lo que hemos pasado juntos (...) “Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”, comentó el autor de Dancing queen.