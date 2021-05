El retorno de Asterix: llega a Chile una reedición completa de su catálogo

Según cuenta la historia, Julio César conquistó la Galia tras una campaña de casi 7 años que culminó con la batalla de Alesia, en el 52 A.C. Tras su derrota, el jefe galo Vercingétorix se rindió ante el general romano. Pero la dupla de René Goscinny y Albert Uderzo -ambos franceses- tuvieron la ocurrencia de que no fue tan así, y que una pequeña aldea costera, cercana al Atlántico, fue la única que se mantuvo independiente. Esto, gracias a la poción mágica del druida Panoramix y, sobre todo, al despliegue de una especie de “héroes nacionales” del villorrio: Asterix y Obelix.

Sus aventuras salieron publicadas a través de 24 libros de cómics, con guión de Goscinny y dibujos de Uderzo, entre 1961 y 1979. Sin embargo, la muerte del primero, en 1977, hizo que Uderzo continuara en solitario con las aventuras del galo de bigote rubio. Así, se agregaron ocho libros más, entre 1980 y 2001. Incluso, Uderzo lanzó un libro más, en 2005 (El cielo se cae sobre nuestras cabezas).

Pero en 2013, Uderzo falleció, y fue otra dupla de franceses la que decidió continuar con las aventuras del pequeño galo. Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, repartiéndose las funciones de guionista y dibujante, respectivamente, tal como lo hacían Goscinny y Uderzo.

Ese mismo año estrenaron Asterix y los pictos, que muestra una aventura del galo en la actual Escocia. No es casual, varios de sus libros se ambientan en diferentes lugares del mundo antiguo: en Egipto, Germania, Grecia, Roma, Hispania, Bélgica, Helvecia (Suiza), India, Córcega, incluso en América del norte (en Asterix y la gran travesía, de 1975).

Una traducción sudamericana

En este lado del globo, las aventuras del galo llegaban a través de la editorial española Grijalbo, y posteriormente, Salvat. Sin embargo, los álbumes se encontraban descontinuados, y encontrar alguno en la internet era cosa de suerte. Eso hasta ahora.

La editorial argentina Libros del Zorzal acaba de anunciar que sacará al mercado una reedición de la colección completa de libros de Asterix, 38 en total, contando los de la dupla original, los de Uderzo en solitario, y la nueva saga de Ferri y Conrad. En lo que resta de este mes aparecerán en las vitrinas trasandinas los primeros nueve episodios de la serie, y durante 2021 –a razón de cinco libros por mes– esperan completar la publicación de los demás.

Libros del Zorzal no solo hizo el trabajo de reeditar, sino de hacer una nueva traducción para los libros, quitándoles el característico argot de España con que venían los antiguos volúmenes de Asterix, y que se hacían algo extraños para los lectores sudamericanos. Este trabajo fue realizado por el argentino Leopoldo Kulesz, quien dirige la editorial.

“El guion de René Goscinny es de una perfección y una belleza incomparables. La riqueza del lenguaje, los permanentes juegos de palabras, la elección de los nombres de los personajes, hicieron que el trabajo de traducción fuera tan exigente como placentero. La anterior traducción, por la que guardo un gran cariño ya que gracias a ella conocí y disfruté de Asterix, no siempre mantiene el rigor inquebrantable del original de Goscinny”, sostiene Kulesz en declaraciones recogidas por el diario Clarín, de Buenos Aires.

Adrenalina, el nuevo personaje

Para estrenar el catálogo, Libros del Zorzal acaba de lanzar en Argentina el último libro de aventuras del galo, La hija de Vercingétorix, publicado en Francia en 2019. La protagonista es una mujer, una chica llamada Adrenalina, y es algo así como una centennial del mundo antiguo.

“Mi idea inicial era hablar de Vercingétorix, el jefe de la resistencia gala en tiempos del Imperio romano, pero no me cerraba del todo el personaje algo intemporal que Goscinny había instalado. Entonces le inventé una hija. Esto me permitió hablar sobre la adolescencia y que la estrella fuera un personaje femenino, lo cual era novedoso en la serie”, señala Ferri en declaraciones a Clarín.

En rigor, la creación del personaje de Adrenalina tiene que ver también con una actualización del rol de la mujer en la sociedad, diferente al de la época de Goscinny y Uderzo. “Las mujeres en Asterix se correspondían a los criterios de los años ’60, así que en cada nuevo álbum hay que encontrar la manera de reflejar a una sociedad que está cambiando radicalmente”, agrega Ferri.

En Chile, el catálogo de Asterix es prácticamente inexistente en librerías, salvo importación desde México y España vía Buscalibre. Sin embargo, según confirmaron a Culto desde Libros del Zorzal, las nuevas ediciones del galo llegarán a nuestro país a partir del mes de agosto.