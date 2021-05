Wandavision se impone en los premios MTV de cine y televisión

Confirmando su favoritismo, Wandavision, la serie de Disney+ y que continúa la historia de los superhéroes de Marvel tras Avengers: Endgame (2019), se impuso en los premios MTV de cine y televisión (MTV Movie & TV Awards) realizados anoche en el Hollywood Palladium de Los Angeles.

La miniserie venció a The Boys, Cobra Kai, Bridgerton y Emily in Paris en una de las categorías más importantes de la velada, Mejor Serie. Antes, en la misma ceremonia, Kathryn Hahn ganó el premio al Mejor Villana por su interpretación de la antagonista Agatha Harkness en la trama; Elizabeth Olsen recibió el premio a la Mejor Actuación en una Serie por su rol de Wanda Maximoff y el dúo recibió el premio a la Mejor Pelea.

Foto: Reuters.

En tanto, el premio a Mejor Película fue para la cinta romántica juvenil de Netflix To all the Boys: Always and Forever.

Fue una gran noche para las series de superhéroes de Disney y del universo Marvel, ya que The Falcon and the winter soldier también se llevó premios importantes, como Mejor héroe y Mejor dúo.

Por su parte, Scarlett Johansson fue honrada con el Premio Generation, que rinde homenaje a los actores cuyas diversas contribuciones tanto al cine como a la televisión los han convertido en nombres conocidos. La actriz de Black Widow se une a los destinatarios anteriores Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne “The Rock” Johnson y Mike Myers, entre otros.

Sacha Baron Cohen también fue premiado con el Comedic Genius Award.

Y en un conmovedor homenaje, MTV honró al fallecido Chadwick Boseman con un premio a la Mejor Actuación en una Película. Los miembros del público se pusieron de pie para aplaudir y celebrar la victoria del actor.